Власти Кургана отказываются ремонтировать бомбоубежища

В Кургане суд заставил чиновников отремонтировать два убежища Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд обязал управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям из структуры администрации Кургана отремонтировать два защитных убежища. Чиновники отказывались проводить ремонтные работы, ссылаясь на нехватку средств в бюджете, информирует система ГАС «Правосудие».

«Обязать МКУ „Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям <адрес>“ после осуществления финансирования администрацией организовать и провести работы по ремонту защитного сооружения гражданской обороны», — сообщается в материалах дела из картотеки Курганского областного суда. В ходе рассмотрения апелляции управление заявляло, что не имеет достаточной бюджетной обеспеченности, но довод судом принят не был.

В суд обратилась прокуратура. Ведомство настаивало, что структуре администрации необходимо провести ремонт в убежищах по адресам: Красина, 54 и Химмашевская, 8. Нарушения были найдены в ходе проверок в декабре 2022 года.

Прокуратура обнаружила, что в одном из защитных сооружений нужно привести в рабочее состояние вентиляцию, канализацию и водоснабжение, а также обеспечить герметичность и заменить фильтры-поглотители. В другом убежище необходимо «подключить энергоснабжение, водоснабжение, канализацию; отремонтировать дверь запасного выхода». Суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры.

В апелляционной жалобе управление заявило, что убежища фактически не используются по назначению, поэтому ремонтировать их не имеет смысла. «Также приводит доводы о том, что в бюджете Кургана не предусмотрены средства на финансирование работ по ремонту защитных сооружений гражданской обороны», — говорится в материалах дела.

Суд выяснил, что в 2018 году объекты перешли на баланс в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана». Было отмечено, что обязанностью владельца является содержание убежища в рабочем состоянии. «Отсутствие достаточных финансовых средств не может выступать поводом для освобождения административного ответчика от исполнения обязанностей, вытекающей из требований действующего законодательства», — решил судом апелляционной инстанции.

Ранее URA.RU сообщало, что власти города провели закупку на проведение ремонта запасного пункта управления администрации Кургана. На капремонт убежища для чиновников было выделено около трех миллионов рублей.