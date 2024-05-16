В Тюмени перекроют улицы Одесскую, Самарцева, Максима Горького, Советскую и Елецкую. Также до конца лета нельзя будет ездить на участке улицы Ленина. Какие дороги будут перекрыты в Тюмени в мае и на сколько — в материале URA.RU.
Улица Ленина
С 1 мая участок улицы Ленина от Красина до Челюскинцев перекрыли из-за капитального ремонта. Реконструкция также коснется примыкающих улиц — Тургенева, Семакова и Кирова. Двустороннее движение организовано по Республики от моста Влюбленных до Челюскинцев. Дорога будет перекрыта до 1 ноября 2024 года.
Улица Максима Горького
Несколько участков в районе улицы Максима Горького перекроют из-за ремонта тепловых сетей. С 12 мая по 24 июня движение ограничат на 30 лет ВЛКСМ в районе дома №39 по Максима Горького, а с 15 мая по 17 июня — на проезде от дома №41 до дома №49а. Объехать можно через улицы 50 лет Октября и Индустриальную.
Улица Одесская
Также из-за ремонта трубопровода тепловой сети с 18 мая по 17 июня перекроют проезд на Одесской в районе здания № 1 «г». Водителям рекомендуют выбирать пути объезда по улицам Мельникайте, Дамбовской и Волжской.
Улица Самарцева
С 15 мая по 30 августа будет перекрыта улица Самарцева. Причина — реконструкция трубопровода. Ограничение затронет участки от Салехардской до Федюнинского и на проездах к домам №19а, 19в, 34, 34а, 161, 169. Объехать можно через Трактовую и межквартальные проезды.
Улица Советская
Дороги на улицах Советской и Елецкой будут закрыты из-за реконструкции трубопровода теплосети. Работы будут проходить по Советской от дома №84 до Орджоникидзе с 18 мая по 10 июня, от здания №61 до дома №84 — с 21 мая по 10 июня, по Елецкой от Орджоникидзе до Свердлова — с 21 мая по 10 июня. Схема объезда — Профсоюзная и Хохрякова.
Объездная дорога
На объездной дороге в районе Верхнего бора ограничили движение 16 мая из-за ремонта путепровода. На время работ проезд будет осуществляться только со стороны Верхнего Бора, снять ограничение планируют к началу августа.
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