Какие дороги будут перекрыты в Тюмени в мае. Карта

В Тюмени в мае перекроют несколько дорог

17 мая 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

В мае будут перекрыты шесть участков дорог Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюмени перекроют улицы Одесскую, Самарцева, Максима Горького, Советскую и Елецкую. Также до конца лета нельзя будет ездить на участке улицы Ленина. Какие дороги будут перекрыты в Тюмени в мае и на сколько — в материале URA.RU. Улица Ленина С 1 мая участок улицы Ленина от Красина до Челюскинцев перекрыли из-за капитального ремонта. Реконструкция также коснется примыкающих улиц — Тургенева, Семакова и Кирова. Двустороннее движение организовано по Республики от моста Влюбленных до Челюскинцев. Дорога будет перекрыта до 1 ноября 2024 года. администрация Тюмени Фото: Улица Максима Горького Несколько участков в районе улицы Максима Горького перекроют из-за ремонта тепловых сетей. С 12 мая по 24 июня движение ограничат на 30 лет ВЛКСМ в районе дома №39 по Максима Горького, а с 15 мая по 17 июня — на проезде от дома №41 до дома №49а. Объехать можно через улицы 50 лет Октября и Индустриальную. администрация Тюмени Фото: Улица Одесская Также из-за ремонта трубопровода тепловой сети с 18 мая по 17 июня перекроют проезд на Одесской в районе здания № 1 «г». Водителям рекомендуют выбирать пути объезда по улицам Мельникайте, Дамбовской и Волжской. администрация Тюмени Фото: Улица Самарцева С 15 мая по 30 августа будет перекрыта улица Самарцева. Причина — реконструкция трубопровода. Ограничение затронет участки от Салехардской до Федюнинского и на проездах к домам №19а, 19в, 34, 34а, 161, 169. Объехать можно через Трактовую и межквартальные проезды. администрация Тюмени Фото: Улица Советская Дороги на улицах Советской и Елецкой будут закрыты из-за реконструкции трубопровода теплосети. Работы будут проходить по Советской от дома №84 до Орджоникидзе с 18 мая по 10 июня, от здания №61 до дома №84 — с 21 мая по 10 июня, по Елецкой от Орджоникидзе до Свердлова — с 21 мая по 10 июня. Схема объезда — Профсоюзная и Хохрякова. администрация Тюмени Фото: Объездная дорога На объездной дороге в районе Верхнего бора ограничили движение 16 мая из-за ремонта путепровода. На время работ проезд будет осуществляться только со стороны Верхнего Бора, снять ограничение планируют к началу августа. Главное управление строительства Тюменской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени перекроют улицы Одесскую, Самарцева, Максима Горького, Советскую и Елецкую. Также до конца лета нельзя будет ездить на участке улицы Ленина. Какие дороги будут перекрыты в Тюмени в мае и на сколько — в материале URA.RU. Улица Ленина С 1 мая участок улицы Ленина от Красина до Челюскинцев перекрыли из-за капитального ремонта. Реконструкция также коснется примыкающих улиц — Тургенева, Семакова и Кирова. Двустороннее движение организовано по Республики от моста Влюбленных до Челюскинцев. Дорога будет перекрыта до 1 ноября 2024 года. Улица Максима Горького Несколько участков в районе улицы Максима Горького перекроют из-за ремонта тепловых сетей. С 12 мая по 24 июня движение ограничат на 30 лет ВЛКСМ в районе дома №39 по Максима Горького, а с 15 мая по 17 июня — на проезде от дома №41 до дома №49а. Объехать можно через улицы 50 лет Октября и Индустриальную. Улица Одесская Также из-за ремонта трубопровода тепловой сети с 18 мая по 17 июня перекроют проезд на Одесской в районе здания № 1 «г». Водителям рекомендуют выбирать пути объезда по улицам Мельникайте, Дамбовской и Волжской. Улица Самарцева С 15 мая по 30 августа будет перекрыта улица Самарцева. Причина — реконструкция трубопровода. Ограничение затронет участки от Салехардской до Федюнинского и на проездах к домам №19а, 19в, 34, 34а, 161, 169. Объехать можно через Трактовую и межквартальные проезды. Улица Советская Дороги на улицах Советской и Елецкой будут закрыты из-за реконструкции трубопровода теплосети. Работы будут проходить по Советской от дома №84 до Орджоникидзе с 18 мая по 10 июня, от здания №61 до дома №84 — с 21 мая по 10 июня, по Елецкой от Орджоникидзе до Свердлова — с 21 мая по 10 июня. Схема объезда — Профсоюзная и Хохрякова. Объездная дорога На объездной дороге в районе Верхнего бора ограничили движение 16 мая из-за ремонта путепровода. На время работ проезд будет осуществляться только со стороны Верхнего Бора, снять ограничение планируют к началу августа.