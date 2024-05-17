Власти назвали сроки окончания строительства поликлиники в центре Кургана

Власти до конца 2025 года планируют достроить поликлинику в центре Кургана. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«В 2024/25 годах в регионе будет достроена взрослая поликлиника в центре Кургана, а также осуществлено строительство амбулатории и установка МРТ в Шадринске. Кроме того, будет осуществлен ремонт 85 объектов медицины и установлено более 30 модульных ФАПов и амбулаторий», — написал губернатор в своем telegram-канале.
Он объяснил, что из регионального бюджета ежегодно выделяется 160-200 млн рублей на ремонт в учреждениях медицины, которые не подпадают под действие программы. Также он рассказал, что до конца 2025 года в регионе отремонтируют 45 школ, 18 детсадов и три учреждения среднего профессионального образования. Помимо этого власти готовят проектные документы на ремонт 50 детсадов и учреждений СПО с помощью новой федеральной программы.
Ранее стало известно, что для строительства взрослой поликлиники в центре Кургана заказали проведение повторной госэкспертизы для проверки проектной и сметной документации. Изначально строительство поликлиники планировали завершить до конца июля 2024 года.
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Власти до конца 2025 года планируют достроить поликлинику в центре Кургана. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «В 2024/25 годах в регионе будет достроена взрослая поликлиника в центре Кургана, а также осуществлено строительство амбулатории и установка МРТ в Шадринске. Кроме того, будет осуществлен ремонт 85 объектов медицины и установлено более 30 модульных ФАПов и амбулаторий», — написал губернатор в своем telegram-канале. Он объяснил, что из регионального бюджета ежегодно выделяется 160-200 млн рублей на ремонт в учреждениях медицины, которые не подпадают под действие программы. Также он рассказал, что до конца 2025 года в регионе отремонтируют 45 школ, 18 детсадов и три учреждения среднего профессионального образования. Помимо этого власти готовят проектные документы на ремонт 50 детсадов и учреждений СПО с помощью новой федеральной программы. Ранее стало известно, что для строительства взрослой поликлиники в центре Кургана заказали проведение повторной госэкспертизы для проверки проектной и сметной документации. Изначально строительство поликлиники планировали завершить до конца июля 2024 года.