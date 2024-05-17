В курганской Росгвардии хотят повысить комфорт для клиентов. Видео

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Выпускной в ЦПКИО. Курган, росгвардия
Курганскую Росгвардию хотят сделать комфортнее для клиентов Фото:

Новый начальник управления Росгвардии по Курганской области полковник Андрей Иванов поручил подчиненным сделать комфортнее пребывание в офисах для тех, кто получает лицензию на оружие. Об этом он рассказал журналистам

«Мы настраиваем на то, чтобы сделать пребывание в офисах людей, которые к нам приходят за оказанием государственной услуги по выдаче лицензий на оружие, максимально комфортным и минимальным по ожиданию. Я нацеливаю на это наших руководителей, чтобы они всегда посещали эти офисы и задавали вопросы тем, кто сидит в ожидании рассмотрения документов», — объяснил Иванов во время интервью порталу «Область 45».

При этом он объяснил, что владение оружием налагает большое количество обязанностей. Поэтому если у человека нет необходимости держать оружие дома, лучше сдать его в Росгвардию. Также он рассказал, что сразу объяснил своим сотрудникам, что каждый должен делать свою работу добросовестно.

Иванов возглавил курганскую Росгвардию в апреле. До этого он служил в Москве в Центральном аппарате войск национальной гвардии.

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Новый начальник управления Росгвардии по Курганской области полковник Андрей Иванов поручил подчиненным сделать комфортнее пребывание в офисах для тех, кто получает лицензию на оружие. Об этом он рассказал журналистам «Мы настраиваем на то, чтобы сделать пребывание в офисах людей, которые к нам приходят за оказанием государственной услуги по выдаче лицензий на оружие, максимально комфортным и минимальным по ожиданию. Я нацеливаю на это наших руководителей, чтобы они всегда посещали эти офисы и задавали вопросы тем, кто сидит в ожидании рассмотрения документов», — объяснил Иванов во время интервью порталу «Область 45». При этом он объяснил, что владение оружием налагает большое количество обязанностей. Поэтому если у человека нет необходимости держать оружие дома, лучше сдать его в Росгвардию. Также он рассказал, что сразу объяснил своим сотрудникам, что каждый должен делать свою работу добросовестно. Иванов возглавил курганскую Росгвардию в апреле. До этого он служил в Москве в Центральном аппарате войск национальной гвардии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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