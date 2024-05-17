В курганской Росгвардии хотят повысить комфорт для клиентов. Видео

17 мая 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Курганскую Росгвардию хотят сделать комфортнее для клиентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый начальник управления Росгвардии по Курганской области полковник Андрей Иванов поручил подчиненным сделать комфортнее пребывание в офисах для тех, кто получает лицензию на оружие. Об этом он рассказал журналистам «Мы настраиваем на то, чтобы сделать пребывание в офисах людей, которые к нам приходят за оказанием государственной услуги по выдаче лицензий на оружие, максимально комфортным и минимальным по ожиданию. Я нацеливаю на это наших руководителей, чтобы они всегда посещали эти офисы и задавали вопросы тем, кто сидит в ожидании рассмотрения документов», — объяснил Иванов во время интервью порталу «Область 45». При этом он объяснил, что владение оружием налагает большое количество обязанностей. Поэтому если у человека нет необходимости держать оружие дома, лучше сдать его в Росгвардию. Также он рассказал, что сразу объяснил своим сотрудникам, что каждый должен делать свою работу добросовестно. Иванов возглавил курганскую Росгвардию в апреле. До этого он служил в Москве в Центральном аппарате войск национальной гвардии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый начальник управления Росгвардии по Курганской области полковник Андрей Иванов поручил подчиненным сделать комфортнее пребывание в офисах для тех, кто получает лицензию на оружие. Об этом он рассказал журналистам «Мы настраиваем на то, чтобы сделать пребывание в офисах людей, которые к нам приходят за оказанием государственной услуги по выдаче лицензий на оружие, максимально комфортным и минимальным по ожиданию. Я нацеливаю на это наших руководителей, чтобы они всегда посещали эти офисы и задавали вопросы тем, кто сидит в ожидании рассмотрения документов», — объяснил Иванов во время интервью порталу «Область 45». При этом он объяснил, что владение оружием налагает большое количество обязанностей. Поэтому если у человека нет необходимости держать оружие дома, лучше сдать его в Росгвардию. Также он рассказал, что сразу объяснил своим сотрудникам, что каждый должен делать свою работу добросовестно. Иванов возглавил курганскую Росгвардию в апреле. До этого он служил в Москве в Центральном аппарате войск национальной гвардии.