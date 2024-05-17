17 мая 2024

Тюменский депутат Вершинин победил в чемпионате России по баяну. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, гармонь, инструмент, аккордеон, баян
Депутат Иван Вершинин выступил с произведением собственного сочинения Фото:

Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин победил на открытом чемпионате России по аккордеону и баяну. На гала-концерте он выступил с произведением собственного сочинения «Ямальский снегопад». Видеоролик с мероприятия он опубликовал в своих соцсетях.

«В Тюмени завершился поистине впечатляющего размаха музыкальный чемпионат, собравший лучших баянистов и аккордеонистов со всего мира. Принял участие в гала-концерте победителей Чемпионата России по аккордеону и баяну», — написал Вершинин в telegram-канале. На чемпионате тюменский депутат выступил с произведением собственного сочинения «Ямальский снегопад».

Конкурс прошел в Тюмени с 11 по 16 мая. В нем приняли участие конкурсанты, артисты и члены жюри из Китая, Турции, Сербии, Италии, Беларуси и Казахстана. Победители получили денежные премии, ценные призы и специально изготовленные памятные награды. Отмечается, что чемпионат дает шанс талантливым отечественным музыкантам попасть в Сборную России, которая защищает честь страны на самом престижном ежегодном мировом состязании среди аккордеонистов и баянистов — Кубке Мира.

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Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин победил на открытом чемпионате России по аккордеону и баяну. На гала-концерте он выступил с произведением собственного сочинения «Ямальский снегопад». Видеоролик с мероприятия он опубликовал в своих соцсетях. «В Тюмени завершился поистине впечатляющего размаха музыкальный чемпионат, собравший лучших баянистов и аккордеонистов со всего мира. Принял участие в гала-концерте победителей Чемпионата России по аккордеону и баяну», — написал Вершинин в telegram-канале. На чемпионате тюменский депутат выступил с произведением собственного сочинения «Ямальский снегопад». Конкурс прошел в Тюмени с 11 по 16 мая. В нем приняли участие конкурсанты, артисты и члены жюри из Китая, Турции, Сербии, Италии, Беларуси и Казахстана. Победители получили денежные премии, ценные призы и специально изготовленные памятные награды. Отмечается, что чемпионат дает шанс талантливым отечественным музыкантам попасть в Сборную России, которая защищает честь страны на самом престижном ежегодном мировом состязании среди аккордеонистов и баянистов — Кубке Мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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