Тюменский депутат Вершинин победил в чемпионате России по баяну. Видео

18 мая 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Депутат Иван Вершинин выступил с произведением собственного сочинения Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин победил на открытом чемпионате России по аккордеону и баяну. На гала-концерте он выступил с произведением собственного сочинения «Ямальский снегопад». Видеоролик с мероприятия он опубликовал в своих соцсетях. «В Тюмени завершился поистине впечатляющего размаха музыкальный чемпионат, собравший лучших баянистов и аккордеонистов со всего мира. Принял участие в гала-концерте победителей Чемпионата России по аккордеону и баяну», — написал Вершинин в telegram-канале. На чемпионате тюменский депутат выступил с произведением собственного сочинения «Ямальский снегопад». Конкурс прошел в Тюмени с 11 по 16 мая. В нем приняли участие конкурсанты, артисты и члены жюри из Китая, Турции, Сербии, Италии, Беларуси и Казахстана. Победители получили денежные премии, ценные призы и специально изготовленные памятные награды. Отмечается, что чемпионат дает шанс талантливым отечественным музыкантам попасть в Сборную России, которая защищает честь страны на самом престижном ежегодном мировом состязании среди аккордеонистов и баянистов — Кубке Мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин победил на открытом чемпионате России по аккордеону и баяну. На гала-концерте он выступил с произведением собственного сочинения «Ямальский снегопад». Видеоролик с мероприятия он опубликовал в своих соцсетях. «В Тюмени завершился поистине впечатляющего размаха музыкальный чемпионат, собравший лучших баянистов и аккордеонистов со всего мира. Принял участие в гала-концерте победителей Чемпионата России по аккордеону и баяну», — написал Вершинин в telegram-канале. На чемпионате тюменский депутат выступил с произведением собственного сочинения «Ямальский снегопад». Конкурс прошел в Тюмени с 11 по 16 мая. В нем приняли участие конкурсанты, артисты и члены жюри из Китая, Турции, Сербии, Италии, Беларуси и Казахстана. Победители получили денежные премии, ценные призы и специально изготовленные памятные награды. Отмечается, что чемпионат дает шанс талантливым отечественным музыкантам попасть в Сборную России, которая защищает честь страны на самом престижном ежегодном мировом состязании среди аккордеонистов и баянистов — Кубке Мира.