В районе Дома обороны в Тюмени продают коттедж с банным комплексом и ландшафтным дизайном. Стоимость дома владелец оценил в 80 миллионов рублей. Информация указана на сайте «Авито».
«К продаже предлагается идеальный коттедж в районе Дома обороны. На участке выполнен ландшафтный дизайн, использован природный камень, газон, имеются насаждения. На территории расположены: теплый гараж на два автомобиля с отдельным входом в дом, банный комплекс. Коттедж расположен рядом с набережной», — указано в объявлении. Цена — 80 миллионов рублей.
Территория участка находится под видеонаблюдением. Есть подъездные пути и асфальт. Зона барбекю облагорожена природным камнем. Дом двухэтажный, выполнен в классическом современном стиле из качественных материалов. Внутренняя отделка сделана по дизайн проекту в стиле неоклассик (современная классика — прим. URA.RU). Коттедж полностью меблирован и укомплектован передовой техникой.
В Тюменской области выросло количество предложений на рынке загородной недвижимости. По данным аналитиков «Авито Недвижимости», число объявлений по продаже коттеджей по итогам четверного квартала 2023 года увеличилось на 19,3%. Специалисты добавили, что средняя стоимость домов на конец прошлого года составила 6,5 миллиона рублей. За год рост составил 11%.
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В районе Дома обороны в Тюмени продают коттедж с банным комплексом и ландшафтным дизайном. Стоимость дома владелец оценил в 80 миллионов рублей. Информация указана на сайте «Авито». «К продаже предлагается идеальный коттедж в районе Дома обороны. На участке выполнен ландшафтный дизайн, использован природный камень, газон, имеются насаждения. На территории расположены: теплый гараж на два автомобиля с отдельным входом в дом, банный комплекс. Коттедж расположен рядом с набережной», — указано в объявлении. Цена — 80 миллионов рублей. Территория участка находится под видеонаблюдением. Есть подъездные пути и асфальт. Зона барбекю облагорожена природным камнем. Дом двухэтажный, выполнен в классическом современном стиле из качественных материалов. Внутренняя отделка сделана по дизайн проекту в стиле неоклассик (современная классика — прим. URA.RU). Коттедж полностью меблирован и укомплектован передовой техникой. В Тюменской области выросло количество предложений на рынке загородной недвижимости. По данным аналитиков «Авито Недвижимости», число объявлений по продаже коттеджей по итогам четверного квартала 2023 года увеличилось на 19,3%. Специалисты добавили, что средняя стоимость домов на конец прошлого года составила 6,5 миллиона рублей. За год рост составил 11%.