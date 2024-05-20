В США допустили гибель президента Ирана при падении вертолета: что известно о ЧП к утру 20 мая

Журналист Atlantic заявил о возможной гибели лидера Ирана Раиси

20 мая 2024 в 06:24 Размер текста - 17 +

В России исключили применение оружия по вертолету президента Ирана Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Автор The Atlantic Араш Азизи со ссылкой на близкий к иранскому президенту источник заявил, что президент погиб. При этом официального подтверждения этой информации пока нет. О том, что известно о ЧП к утру 20 мая — в материале URA.RU. Что известно о ЧП с вертолетом Раиси на данный момент Генерал Асгар Аббас Гализаде, командующий КСИР в иранской провинции Восточный Азербайджан, отправился к месту крушения вертолета президента Раиси. Имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, летевший вместе с президентом, дважды выходил на связь после ЧП, жалуясь на плохое самочувствие. Однако командующий Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами заявил, что находившиеся в вертолете пассажиры на связь не выходили. МЧС России направит спасателей в Тебриз для поиска вертолета. Турецкий БПЛА обнаружил «источник тепла» на месте поиска вертолета. Предполагается, что это могут быть обломки вертолета президента Ирана, следует из сообщения на странице агентства Anadolu в социальной сети X. Какие версии крушения вертолета В России исключили применение оружия по вертолету президента Ирана. По мнению заслуженного военного летчика генерала-майора в запасе Владимира Попова, вертолет мог упасть из-за технических неполадок и неблагоприятных метеоусловий. Политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов считает, что вероятность попытки устранения Раиси невелика из-за сложной местности и хороших отношений между Ираном и Азербайджаном. Политолог, иранист, востоковед Карине Геворгян уверена, что иранские спецслужбы рассмотрят все возможные версии, включая диверсию израильской стороны. Эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов отмечает, что последние события с высшими должностными лицами в разных странах вызывают беспокойство, особенно в контексте неудач с этими странами у американцев, пишет «Царьград». По данным газеты Welt, Германия также считает , что на иранского президента Раиси было совершено покушение. Немецкие источники не верят в версию несчастного случая или «жесткой посадки». Очень осторожные комментарии указывают на покушения и воздействия конкретно на машину президента Ирана, сказано в тексте. Что предшествовало крушению вертолета Раиси Инцидент с жесткой посадкой вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошел после тайных переговоров между иранскими чиновниками и представителями администрации США в Омане. Об этом сообщает американская газета New York Times. Цель переговоров — снизить угрозу эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В ходе переговоров стороны обсуждали необходимость контроля над прокси-группировками, активизировавшими нападения на американские военные базы. Помощь России Ирану в поисках вертолета Президент РФ Владимир Путин провел совещание с участием высших должностных лиц оборонного сектора после этого ЧП. Он также поручил направить спасателей и авиацию на поиски вертолета Раиси. МЧС России показало видео погрузки вертолета отряда «Центроспас» в транспортный самолет Ил-76 для доставки в Иран. Это связано с поисками пропавшего вертолета с президентом Эбрахимом Раиси и помощью в поисково-спасательной операции. В Тебриз отправились 47 специалистов с оборудованием, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в районе города Джульфа (Азербайджан). Автор The Atlantic Араш Азизи со ссылкой на близкий к иранскому президенту источник заявил, что президент погиб. При этом официального подтверждения этой информации пока нет. О том, что известно о ЧП к утру 20 мая — в материале URA.RU. Генерал Асгар Аббас Гализаде, командующий КСИР в иранской провинции Восточный Азербайджан, отправился к месту крушения вертолета президента Раиси. Имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, летевший вместе с президентом, дважды выходил на связь после ЧП, жалуясь на плохое самочувствие. Однако командующий Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами заявил, что находившиеся в вертолете пассажиры на связь не выходили. МЧС России направит спасателей в Тебриз для поиска вертолета. Турецкий БПЛА обнаружил «источник тепла» на месте поиска вертолета. Предполагается, что это могут быть обломки вертолета президента Ирана, следует из сообщения на странице агентства Anadolu в социальной сети X. В России исключили применение оружия по вертолету президента Ирана. По мнению заслуженного военного летчика генерала-майора в запасе Владимира Попова, вертолет мог упасть из-за технических неполадок и неблагоприятных метеоусловий. Политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов считает, что вероятность попытки устранения Раиси невелика из-за сложной местности и хороших отношений между Ираном и Азербайджаном. Политолог, иранист, востоковед Карине Геворгян уверена, что иранские спецслужбы рассмотрят все возможные версии, включая диверсию израильской стороны. Эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов отмечает, что последние события с высшими должностными лицами в разных странах вызывают беспокойство, особенно в контексте неудач с этими странами у американцев, пишет «Царьград». По данным газеты Welt, Германия также считает, что на иранского президента Раиси было совершено покушение. Немецкие источники не верят в версию несчастного случая или «жесткой посадки». Очень осторожные комментарии указывают на покушения и воздействия конкретно на машину президента Ирана, сказано в тексте. Инцидент с жесткой посадкой вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошел после тайных переговоров между иранскими чиновниками и представителями администрации США в Омане. Об этом сообщает американская газета New York Times. Цель переговоров — снизить угрозу эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В ходе переговоров стороны обсуждали необходимость контроля над прокси-группировками, активизировавшими нападения на американские военные базы. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с участием высших должностных лиц оборонного сектора после этого ЧП. Он также поручил направить спасателей и авиацию на поиски вертолета Раиси. МЧС России показало видео погрузки вертолета отряда «Центроспас» в транспортный самолет Ил-76 для доставки в Иран. Это связано с поисками пропавшего вертолета с президентом Эбрахимом Раиси и помощью в поисково-спасательной операции. В Тебриз отправились 47 специалистов с оборудованием, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105.