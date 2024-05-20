Путин освободил от обязанностей чрезвычайного посла в Албании

20 мая 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин освободил от обязанностей чрезвычайного посла в Албании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин снял с должности чрезвычайного и полномочного посла в Албании Михаила Афанасьева. Об этом говорится в указе, подписанном российским лидером. «Освободить Афанасьева Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Албании», — говорится в тексте документа. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин снял с должности чрезвычайного и полномочного посла в Албании Михаила Афанасьева. Об этом говорится в указе, подписанном российским лидером. «Освободить Афанасьева Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Албании», — говорится в тексте документа. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.