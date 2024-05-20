Владимир Путин освободил от обязанностей чрезвычайного посла в Албании
Президент России Владимир Путин снял с должности чрезвычайного и полномочного посла в Албании Михаила Афанасьева. Об этом говорится в указе, подписанном российским лидером.
«Освободить Афанасьева Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Албании», — говорится в тексте документа. Указ
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