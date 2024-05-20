Путин освободил от обязанностей чрезвычайного посла в Албании

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимир Путин освободил от обязанностей чрезвычайного посла в Албании Фото:

Президент России Владимир Путин снял с должности чрезвычайного и полномочного посла в Албании Михаила Афанасьева. Об этом говорится в указе, подписанном российским лидером.

«Освободить Афанасьева Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Албании», — говорится в тексте документа. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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Президент России Владимир Путин снял с должности чрезвычайного и полномочного посла в Албании Михаила Афанасьева. Об этом говорится в указе, подписанном российским лидером. «Освободить Афанасьева Михаила Юрьевича от обязанностей Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Албании», — говорится в тексте документа. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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