Хронология крушения вертолета президента Ирана и версии трагедии

США отказались помогать Ирану в поисках вертолета президента Раиси

21 мая 2024 в 08:22 Размер текста - 17 +

Днем 19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Иранская сторона просила помощи в поисковой операции у США, но получила отказ. Позже выяснилось, что все, кто были на борту — погибли. Хронология событий трагедии — в материале URA.RU. Что предшествовало катастрофе Перед трагедией Раиси посетил церемонию открытия дамбы на реке Аракс на границе с Азербайджаном. Иранский лидер также встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. По окончании мероприятия Раиси и его министры сели в три вертолета для возвращения в Иран. Жесткая посадка Также днем 19 мая иранские СМИ сообщили, что вертолет Bell 212 совершил жесткую посадку на территории провинции Восточный Азербайджан. В прессе уточнили, что на борту находился Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и другие чиновники республики. Два остальных судна благополучно долетели до пункта назначения. Сначала иранское издание Mehr написало, что глава республики в порядке. Однако спустя время издание удалило эту новость. Осложнившиеся поиски Поиски упавшего вертолета длились порядка 10 часов. Операции препятствовал сильный туман, опустившийся на местности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что как только российский лидер Владимир Путин узнал о крушении, он сразу же созвал глав МЧС и Минобороны. Также глава государства поручил направить к месту падения два самолета, один вертолет и группу из 60 спасателей. Также Тегеран просил помощи в поисках у США, но получил отказ. По словам представителя Госдепа Мэттью Миллера, Вашингтон «не мог оказать запрашиваемую помощь» из-за трудностей с логистикой. Констатация смерти Глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд 20 мая сообщил, что вертолет президента найден. Затем он объявил, что все находившиеся на борту — погибли. По данным издания Tasnim, спасатели нашли не менее восьми тел, которые отправили в Тебриз — административный центр Восточного Азербайджана. На этом поисковая операция прекратилась. Версии крушения Причина жесткой посадки вертолета пока неизвестна. Однако существуют две основные версии произошедшего. Иранский посол в Белоруссии Алиреза Санеи заявил, что крушение могло произойти из-за плохих погодных условий. Он подчеркнул, что видимость на маршруте, по которому летел Раиси, был минимальной. Также в иранском издании IRMA допустили, что вертолет мог упасть из-за технической неисправности. Однако в СМИ не уточнили, что именно могло пойти не так. Своими версиями начала делиться и западная пресса. Так, в журнале Time заявили, что к смерти Раиси якобы может быть причастен Израиль. Кроме того, в СМИ не исключили заговор против иранского лидера внутри его страны. При этом в Белом доме заявили, что не нашли признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолета. Реакция Ирана на пропажу и смерть Раиси Еще после известий о падении вертолета иранское правительство провело экстренное заседание для обсуждения поисковой операции. Ряд членов кабмина отправились в Тебриз для работы над поисками. Также граждане Ирана вышли на улицу в знак поддержки своего лидера. После гибели президента было принято решение, что обязанности Раиси возьмет на себя его первый заместитель Мохаммед Мохбер. Он будет править страной в течение 50 дней до проведения новых выборов главы государства. Также в иранской республике был объявлен пятидневный траур. Сама церемония похорон Раиси должна была пройти 21 мая, но позже ее перенесли на 23-е число.