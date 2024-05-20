Иран попросил помощь от США из-за крушения вертолета с президентом Раиси, но получил отказ

Иран обратился к Соединенным Штатам с запросом о помощи в связи с крушением вертолета, на борту которого находились президент Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
"Мы получили запрос от иранского правительства и выразили готовность помочь, как это обычно бывает при подобных обращениях иностранных государств. Однако в итоге мы не смогли оказать запрашиваемую помощь", — сообщил Миллер на пресс-конференции.
Причины, по которым США не смогли предоставить помощь Ирану, были связаны в основном с логистическими трудностями. Конкретные детали этих препятствий Миллер не раскрыл.
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