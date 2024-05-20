20 мая 2024

Иран попросил помощь от США из-за крушения вертолета с президентом Раиси, но получил отказ

Госдеп: США получили запрос о помощи от Ирана из-за крушения вертолета с Раиси
© Служба новостей «URA.RU»
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Крушение вертолета произошло 19 мая
Крушение вертолета произошло 19 мая Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Иран обратился к Соединенным Штатам с запросом о помощи в связи с крушением вертолета, на борту которого находились президент Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Мы получили запрос от иранского правительства и выразили готовность помочь, как это обычно бывает при подобных обращениях иностранных государств. Однако в итоге мы не смогли оказать запрашиваемую помощь", — сообщил Миллер на пресс-конференции.

Причины, по которым США не смогли предоставить помощь Ирану, были связаны в основном с логистическими трудностями. Конкретные детали этих препятствий Миллер не раскрыл.

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Иран обратился к Соединенным Штатам с запросом о помощи в связи с крушением вертолета, на борту которого находились президент Эбрахим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. "Мы получили запрос от иранского правительства и выразили готовность помочь, как это обычно бывает при подобных обращениях иностранных государств. Однако в итоге мы не смогли оказать запрашиваемую помощь", — сообщил Миллер на пресс-конференции. Причины, по которым США не смогли предоставить помощь Ирану, были связаны в основном с логистическими трудностями. Конкретные детали этих препятствий Миллер не раскрыл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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