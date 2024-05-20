В Иране перенесли похороны президента Раиси

Похороны президента Ирана Раиси пройдут 23 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны Ибрахима Раиси пройдут 23 мая
Похороны Ибрахима Раиси пройдут 23 мая Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Церемония прощания и похороны президента Ирана Ибрахима Раиси перенесены. Изначально планировалось, что они пройдут 21 мая в Тебризе, однако новая дата назначена на 23 мая. Церемония состоится в Мешхеде. Об этом рассказал временный президент Ирана Мохаммад Мохбер.

«Церемония прощания и похороны президента Ирана пройдут 23 мая», — заявил Мохбер. Он добавил, что мероприятие состоится в городе Мешхед. 

Крушение президентского вертолета с Раиси на борту, а также другими государственными деятелями, произошло 19 мая. По предварительной информации, причиной катастрофы стали неблагоприятные погодные условия, в том числе густой туман. Внеочередные выборы президента Ирана назначены на 28 июня 2024 года, передает Life

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Церемония прощания и похороны президента Ирана Ибрахима Раиси перенесены. Изначально планировалось, что они пройдут 21 мая в Тебризе, однако новая дата назначена на 23 мая. Церемония состоится в Мешхеде. Об этом рассказал временный президент Ирана Мохаммад Мохбер. «Церемония прощания и похороны президента Ирана пройдут 23 мая», — заявил Мохбер. Он добавил, что мероприятие состоится в городе Мешхед.  Крушение президентского вертолета с Раиси на борту, а также другими государственными деятелями, произошло 19 мая. По предварительной информации, причиной катастрофы стали неблагоприятные погодные условия, в том числе густой туман. Внеочередные выборы президента Ирана назначены на 28 июня 2024 года, передает Life. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...