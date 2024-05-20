В Иране перенесли похороны президента Раиси

Церемония прощания и похороны президента Ирана Ибрахима Раиси перенесены. Изначально планировалось, что они пройдут 21 мая в Тебризе, однако новая дата назначена на 23 мая. Церемония состоится в Мешхеде. Об этом рассказал временный президент Ирана Мохаммад Мохбер.
«Церемония прощания и похороны президента Ирана пройдут 23 мая», — заявил Мохбер. Он добавил, что мероприятие состоится в городе Мешхед.
Крушение президентского вертолета с Раиси на борту, а также другими государственными деятелями, произошло 19 мая. По предварительной информации, причиной катастрофы стали неблагоприятные погодные условия, в том числе густой туман. Внеочередные выборы президента Ирана назначены на 28 июня 2024 года, передает Life.
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