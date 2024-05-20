Жительница Кургана дошла до кассационного суда, чтобы отменить решение приставов

21 мая 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Суд обязал службу приставов пересмотреть заявление о расходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительнице Кургана пришлось обратиться в кассационную судебную инстанцию, чтобы отменить решение приставов. Суд обязал приставов пересмотреть заявление гражданки, которая перевозила и хранила вещи по их поручению. Данные имеются в картотеке Седьмого кассационного суда. «Признать незаконным постановление судебного пристава-исполнителя Кетовского РОСП УФССП <…> об отказе в удовлетворении заявления <…> Возложить на судебного пристава-исполнителя обязанность повторно рассмотреть заявление <…> о распределении расходов по совершению исполнительных действий», — говорится в решении суда. Расходы женщины составили более 70 тысяч рублей. Спор с приставами возник после исполнительного производства, где женщина являлась одной из сторон. Ее определили ответственным хранителем вещей, по которым шел спор. По окончании производства женщина попросила возместить расходы на транспортировку и хранение, когда ей пришлось продать дом и перевезти имущество. Приставы заявителю отказали. В обосновании указывалось, что на момент вынесения решения о прекращении производства, требований о возмещении расходов не поступало. Курганские суды отказали гражданке во взыскании расходов. Кассационная инстанция данные решения отменила. В суде указали, что пристав знал о хранении арестованного имущества, но закрыл производство без решения вопросов о расходах с ответственным лицом. Было принято решение о повторном рассмотрении заявления приставами. Ранее URA.RU сообщало, что курганские приставы выплатят компенсацию матери, годами не получавшей алименты. Суд обязал ответственных лиц выплатить женщине 15 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительнице Кургана пришлось обратиться в кассационную судебную инстанцию, чтобы отменить решение приставов. Суд обязал приставов пересмотреть заявление гражданки, которая перевозила и хранила вещи по их поручению. Данные имеются в картотеке Седьмого кассационного суда. «Признать незаконным постановление судебного пристава-исполнителя Кетовского РОСП УФССП <…> об отказе в удовлетворении заявления <…> Возложить на судебного пристава-исполнителя обязанность повторно рассмотреть заявление <…> о распределении расходов по совершению исполнительных действий», — говорится в решении суда. Расходы женщины составили более 70 тысяч рублей. Спор с приставами возник после исполнительного производства, где женщина являлась одной из сторон. Ее определили ответственным хранителем вещей, по которым шел спор. По окончании производства женщина попросила возместить расходы на транспортировку и хранение, когда ей пришлось продать дом и перевезти имущество. Приставы заявителю отказали. В обосновании указывалось, что на момент вынесения решения о прекращении производства, требований о возмещении расходов не поступало. Курганские суды отказали гражданке во взыскании расходов. Кассационная инстанция данные решения отменила. В суде указали, что пристав знал о хранении арестованного имущества, но закрыл производство без решения вопросов о расходах с ответственным лицом. Было принято решение о повторном рассмотрении заявления приставами. Ранее URA.RU сообщало, что курганские приставы выплатят компенсацию матери, годами не получавшей алименты. Суд обязал ответственных лиц выплатить женщине 15 тысяч рублей.