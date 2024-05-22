Пострадавший был передан медикам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области в поселке Московский вечером 22 мая столкнулись мотоциклист и легковое авто. В результате ДТП водитель мототранспорта получил травмы и был госпитализирован.

«ДТП в поселке Московский! В 21 час 09 минут подразделение отдельного поста №102 противопожарной службы Тюменской области выехали на улицу Бурлаки. Столкнулись автомобиль и мотоциклист. Пострадавший передан бригаде скорой помощи», — сообщается в telegram-канале противопожарной службы региона.

Виновник ДТП не уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мотоциклиста с травмами госпитализировали в больницу telegram-кана противопожарной службы Тюменской области Фото: