В Тюменской области мотоциклист пострадал в ДТП с автомобилем. Фото

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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Пострадавший был передан медикам (архивное фото) Фото:

В Тюменской области в поселке Московский вечером 22 мая столкнулись мотоциклист и легковое авто. В результате ДТП водитель мототранспорта получил травмы и был госпитализирован.

«ДТП в поселке Московский! В 21 час 09 минут подразделение отдельного поста №102 противопожарной службы Тюменской области выехали на улицу Бурлаки. Столкнулись автомобиль и мотоциклист. Пострадавший передан бригаде скорой помощи», — сообщается в telegram-канале противопожарной службы региона.

Виновник ДТП не уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мотоциклиста с травмами госпитализировали в больницу
Мотоциклиста с травмами госпитализировали в больницу
Фото:

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В Тюменской области в поселке Московский вечером 22 мая столкнулись мотоциклист и легковое авто. В результате ДТП водитель мототранспорта получил травмы и был госпитализирован. «ДТП в поселке Московский! В 21 час 09 минут подразделение отдельного поста №102 противопожарной службы Тюменской области выехали на улицу Бурлаки. Столкнулись автомобиль и мотоциклист. Пострадавший передан бригаде скорой помощи», — сообщается в telegram-канале противопожарной службы региона. Виновник ДТП не уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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