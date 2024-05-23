Буровой гигант из Тюмени отбивается от исков о банкротстве

Тюменская «Интегра — Бурение» получила два иска о банкротстве с начала 2024 года

Буровая компания уклоняется от банкротства последние 14 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменская компания «Интегра — Бурение», входящая в структуру британской IG Holdings Group, отбивается от череды исков о банкротстве. В 2024 году буровой гигант стал фигурантом двух банкротных дел, инициированных партнерами и кредиторами, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«В арбитражный суд Тюменской области был подан второй за год иск о банкротстве ООО „Интегра — Бурение“. Инициатором иска выступило московское ООО „АСТ“. Сумма иска составляла 27 млн рублей. Производство по делу было прекращено в мае 2024 года», — говорится в сообщении системы.

СБИС сообщает, что за время своего существования «Интегра — Бурение» стало ответчиком в 50 делах о банкротстве. Кроме того, в настоящий момент арбитражный суд рассматривает больше 40 экономических исков в адрес этой компании. Всего в послужном списке бурового гиганта больше 1600 дел на сумму более 7 млрд рублей, по которым компания проходила как ответчик.

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