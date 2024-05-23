23 мая 2024

Тюменцам не понравилась брань в адрес Ельцина на спектакле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Действие пьесы разворачивается во времена правления Бориса Ельцина (архивное фото)
Действие пьесы разворачивается во времена правления Бориса Ельцина (архивное фото) Фото:

Во время постановки «Квадрат» в тюменском театре зрители отчетливо услышали бранное слово в адрес бывшего президента Бориса Ельцина. Как рассказала URA.RU читательница, это оставило неприятные впечатления.

«Примерно в середине спектакля „Квадрат“ отчетливо прозвучало „Ельцин — мразь“. Это было в канве повествования, но уши все равно резало», — сообщила URA.RU тюменка.

Действие спектакля, основанного на реальных историях, происходит в 90-е гг ХХ века. Постановку «Квадрат» привезли в Тюмень из Санкт-Петербурга. Она пройдет на тюменской сцене два дня — 23 и 24 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время постановки «Квадрат» в тюменском театре зрители отчетливо услышали бранное слово в адрес бывшего президента Бориса Ельцина. Как рассказала URA.RU читательница, это оставило неприятные впечатления. «Примерно в середине спектакля „Квадрат“ отчетливо прозвучало „Ельцин — мразь“. Это было в канве повествования, но уши все равно резало», — сообщила URA.RU тюменка. Действие спектакля, основанного на реальных историях, происходит в 90-е гг ХХ века.  Постановку «Квадрат» привезли в Тюмень из Санкт-Петербурга. Она пройдет на тюменской сцене два дня — 23 и 24 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...