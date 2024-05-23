Тюменцам не понравилась брань в адрес Ельцина на спектакле

Действие пьесы разворачивается во времена правления Бориса Ельцина (архивное фото)
Во время постановки «Квадрат» в тюменском театре зрители отчетливо услышали бранное слово в адрес бывшего президента Бориса Ельцина. Как рассказала URA.RU читательница, это оставило неприятные впечатления.
«Примерно в середине спектакля „Квадрат“ отчетливо прозвучало „Ельцин — мразь“. Это было в канве повествования, но уши все равно резало», — сообщила URA.RU тюменка.
Действие спектакля, основанного на реальных историях, происходит в 90-е гг ХХ века. Постановку «Квадрат» привезли в Тюмень из Санкт-Петербурга. Она пройдет на тюменской сцене два дня — 23 и 24 мая.
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