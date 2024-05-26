Артюхов проводит встречи в Москве, а Титовский посетил Волноваху: главные события ЯНАО за неделю

Мэр Салехарда лично сопроводил гуманитарный груз в Волноваху

27 мая 2024 в 03:09 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов продолжает проводить рабочие встречи в Москве, а мэр Салехарда Алексей Титовский лично сопроводил гуманитарный груз в Волноваху. URA.RU собрало главные события Ямала за неделю с 20 по 26 мая в своей подборке. Глава Ямала встретился с зампредом правительства России Дмитрием Чернышенко. В ходе разговора Артюхов предложил включить ямальский проект соревнований «Северный характер» в календарь Минспорта РФ. Помимо этого, обсуждались вопросы развития образования, науки и туристических проектов в ЯНАО. Также Артюхов встретился секретарем Генсовета «Единой России» и главой рабочей группы по СВО Андреем Турчаком. Губернатор сообщил ему, что силами строителей из Ямала восстановлено более 200 домов и 50 социальных объектов в Волновахе. Сейчас при поддержке «Единой России» решаются вопросы снабжения бойцов из ЯНАО, а волонтеры от партии помогают семьям военнослужащих в регионе. Дальнейшее сотрудничество планируется продолжить. Титовский отправился в Волноваху, чтобы лично сопроводить гуманитарный груз для военнослужащих СВО. Также он ознакомился с учебными программами, пообщался с учителями, посетил школы и обсудил с жителям и сотрудниками мэрии вопрос сотрудничества Салехарда с Волновахой. Мэр Лабытнанги Марина Трескова выступила с отчетным докладом в прямом эфире. В ходе него глава города рассказала о открытии нового частного центра медицинской диагностики. Он появится на улице Студенческой уже осенью. Сейчас специалисты проводят ремонтные работы в выделенном здании. Также прямой эфир провел глава Ноябрьска Алексей Романов. Он пообещал ускорить снос аварийных деревянных домов из-за угрозы пожаров и травмирования детей. В городе за последнюю неделю произошло уже несколько крупных пожаров. Полностью сгорел деревянный дом по адресу Энтузиастов, 12а. Три раза горел дом по адресу Мира, 9, там самый крупный пожар произошел 23 мая, тушение которого длилось несколько часов. Полиция проводит проверки по фактам возгораний, причину пожаров выясняют и дознаватели окружного ГУ МЧС. В ЯНАО управляющие компании и работодатели подключились к активной агитации жителей принять участие в голосовании на праймериз «Единой России». При этом в окружной избирательной комиссии сообщили, что не имеют никакого отношения к проведению праймериз ЕР, а в исполкоме ЕР рассказали, что агитация проводилась только до 19 мая. За сутки с 25 по 26 мая ледоход на Оби продвинулся на 46 километров и достиг населенного пункта Хашгорт Шурышкарского района. Его протяженность равна 53 километрам, а хвост находится в районе села Горки. Из-за ледохода поднимаются паводковые воды. Их бурные потоки смыли участок трассы, ведущей к Муравленко. Вместе с массивными кусками земли и асфальта река повредила водопропускную трубу диаметром четыре метра. Эта дорога относится к Умсейскому нефтегазоконденсатному и Новому месторождению. Сейчас там уже провели ремонтные работы, дорожное полотно полностью восстановлено. Авиарейс из Уфы в Новый Уренгой совершил экстренную посадку в Тюмени из-за технической неполадки. Расследованием инцидента занялись следователи Центрального МСУТ СКР. Борт был временно отстранен от полетов. Позже экстренную посадку в Рощино совершил самолет из Уфы до Ноябрьска. Ему провели техническую диагностику, и борт продолжил путь по маршруту.