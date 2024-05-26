Топ-5 необычных фактов про мэра Тобольска Афанасьева

Байкер, душа компании и спортсмен: топ фактов про "нового" мэра Тобольска
В Тобольске на свой второй срок заступил мэр Максим Афанасьев. URA.RU подготовило подборку необычных фактов про главу города.
- Ставленник Моора. В политических кругах Афанасьева напрямую связывают с командой губернатора Тюменской области Александра Моора. Считается, что именно ему глава Тобольска обязан своей политической карьерой. Еще в 2013 году Моор, будучи мэром Тюмени, назначил Афанасьева руководителем управы Ленинского административного округа В этот период в округе стартовал ряд проектов: был благоустроен лесопарк «Гилевская роща», разработана комплексная программа по благоустройству микрорайона «Тура». Уже в 2014 Афанасьев стал заместителем Моора. Через год после становления Моора губернатором Афанасьев стал мэром Тобольска.
- Начал срок с факапа. Первый день Афанасьева в должности мэра ознаменовался скандалом: главу города вместе с женой не пустили попить кофе в городской ресторан. Афанасьев вместе с супругой захотел поесть в трактире «Ильинский» за 30 минут до закрытия, но получил отказ. По его словам, после ситуации по городу пошли слухи о скором закрытии кафе, но этого не произошло. Напротив, директор «Ильинского» недавно открыла в Тобольске четырехзвездочную гостиницу. Инцидент с «Ильинским» мотивировал чиновника поднять уровень сервиса в Тобольске на новый уровень.
- «Свой парень». Несмотря на публичность, Афанасьев не смущается в одиночестве гулять по городу и общаться с жителями. Не трудно увидеть мэра, прогуливающегося в парке или сидящего на лавочке вместе с жителями. Тоболякам не обязательно записываться на прием для того, чтобы встретиться с главой. Достаточно выйти на улицу и, если улыбнется удача, пообщаться с мэром.
- Спортсмен. Максим Афанасьев занимается большим теннисом, беговыми лыжами, увлекается ездой на велосипеде и бегом. Главу города часто можно застать во время утренних пробежек.
- Заядлый байкер. Мэр Тобольска фанатеет по мотоциклам. Он является участником байкерского движения и ежегодно совершает путешествия на своем железном коне. Ради своего хобби раз в году он отключает телефон и отправляется за сотни километров.
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