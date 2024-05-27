27 мая 2024

Перекрытие главной дороги ЯНАО, ветер и летний праздник на катке: события к вечеру 28 мая

В ЯНАО из-за ремонта перекроют главную автодорогу
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде проведут генеральную уборку улиц (архивное фото)
В Салехарде проведут генеральную уборку улиц (архивное фото) Фото:

Дорожники сообщили о закрытии автодороги Надым — Салехард в июне, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал на каком языке говорить с молодежью и паводковая обстановка в округе. Об этих и других событиях к вечеру 28 мая, читайте в материале URA.RU. 

  •  Из-за ремонта на газопроводе, дорожники закроют трассу Надым — Салехард. Движение всех видов транспорта ограничат с 4 по 6 июня. 
  • На переправе Салехард — Лабытнанги была остановлена работа судов на воздушной подушке. Причиной стал сильный ветер, из-за которого пассажиров перевозили на вертолетах. 
  • Глава ЯНАО Артюхов рассказал, что с молодежью нужно говорить на одном языке, избегая «языка лозунгов». Губернатор подчеркнул, что необходимо привлекать новых участников в молодежное движение. 
  • В арбитражном суде ЯНАО приняла присягу Анна Мейранс. Ранее она работала помощником судьи арбитражного суда Западно-Сибирского округа в Тюмени.
  • МЧС отчиталось о паводковой ситуации на Ямале. На текущий момент подтоплений территорий не наблюдается.
  • Жителей окружной столицы позвали на генеральную уборку города. Субботник будет проходить 30 и 31 мая. 
  • В ЯНАО более 50 фотографов заявились на проект фотосессий для новорожденных. Для того, чтобы участвовать в программе фотографам необходимо быть зарегистрированными в качестве ИП или самозанятого.
  • В ЯНАО вновь спрогнозировали порывистый ветер до 20 м/с. В ночь с 28 на 29 мая температура опустится до -7, а днем потеплеет до +5 градусов. 
  • К вечеру голова ледохода на Оби прошла ямальское село Катравож. В районе переправы Салехард — Лабытнанги подвижки льда стали больше, закраины увеличились до 10%
  • В Муравленко (ЯНАО) подросток угодил под колеса внедорожника. Мальчик не убедился, что на дороге отсутствуют машины и был сбит, выбежав на дорогу.
  • В Надымском районе ЯНАО горит свалка твердых бытовых отходов. С огнем борются пожарные-добровольцы.
  • В Ноябрьске (ЯНАО) вспыхнула очередная «деревшка». Здание расселенного дома горело на улице Дружбы, 2. 

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Дорожники сообщили о закрытии автодороги Надым — Салехард в июне, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал на каком языке говорить с молодежью и паводковая обстановка в округе. Об этих и других событиях к вечеру 28 мая, читайте в материале URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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