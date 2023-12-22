Пермский край отправил детям из Северодонецка тысячи новогодних подарков

22 декабря 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

В подарочных наборах есть продукция из Пермского края Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермский край отправил детям из Северодонецка (ЛНР) подарочные наборы к Новому году. Школьники в городе получают к празднику конфеты, фломастеры и текстильные изделия. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «В Северодонецке начался период новогодних утренников. Дед Мороз и Снегурочка вместе с другими сказочными персонажами развлекают детей города и дарят подарки, которые подготовлены предприятиями Пермского края», — говорится на сайте. Также ранее для учащихся всех пяти школ города из региона привезли новогодние ели, гирлянды и шары. Всего из региона детям было отправлено 2 тысячи подарочных наборов. 1,5 тысячи для школьников и 500 для учащихся дошкольных учреждений. Наборы были сформированы по запросу местной администрация, которая исходила из потребностей детей. В набор входит продукция Пермского края, в том числе конфеты от кондитерской фабрики «Шоколадная магия» и текстильные изделия Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики. Помимо этого детям подарят фломастеры, раскраски и светодиодный фонарик с батарейками. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в регионе живут отзывчивые и добрые люди, которые готовы помочь другим. Правительство края и администрация Северодонецка подписали соглашение о восстановлении города еще в августе 2022 года. С тех пор из края было отправлено более 500 тонн гуманитарного груза, который собирали пермяки. Также за это время с помощью Прикамья в городе было восстановлено несколько зданий школ, детсадов и центральное отопление. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский край отправил детям из Северодонецка (ЛНР) подарочные наборы к Новому году. Школьники в городе получают к празднику конфеты, фломастеры и текстильные изделия. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «В Северодонецке начался период новогодних утренников. Дед Мороз и Снегурочка вместе с другими сказочными персонажами развлекают детей города и дарят подарки, которые подготовлены предприятиями Пермского края», — говорится на сайте. Также ранее для учащихся всех пяти школ города из региона привезли новогодние ели, гирлянды и шары. Всего из региона детям было отправлено 2 тысячи подарочных наборов. 1,5 тысячи для школьников и 500 для учащихся дошкольных учреждений. Наборы были сформированы по запросу местной администрация, которая исходила из потребностей детей. В набор входит продукция Пермского края, в том числе конфеты от кондитерской фабрики «Шоколадная магия» и текстильные изделия Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики. Помимо этого детям подарят фломастеры, раскраски и светодиодный фонарик с батарейками. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что в регионе живут отзывчивые и добрые люди, которые готовы помочь другим. Правительство края и администрация Северодонецка подписали соглашение о восстановлении города еще в августе 2022 года. С тех пор из края было отправлено более 500 тонн гуманитарного груза, который собирали пермяки. Также за это время с помощью Прикамья в городе было восстановлено несколько зданий школ, детсадов и центральное отопление.