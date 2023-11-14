Школьники из ЛНР поблагодарили пермяков за учебники

14 ноября 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Школьникам помимо учебников отправили еще и наборы для опытов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьники из Северодонецка (ЛНР) поблагодарили Пермский край за присланные им учебные материалы. Учебный процесс стал легче и более наглядным, сообщает администрация города в своем telegram-канале. «Большое спасибо жителям Пермского края за все, что они для нас делают. Я люблю историю и собираюсь сдавать ее после окончания школы. С этими учебниками будет проще подготовиться», — рассказывает одна из будущих выпускниц», — приводит слова одной из выпускниц администрация города в telegram-канале. Учебные материалы, в том числе учебники, амперметры, призмы, карты, весы, наборы для проведения опытов и различные таблицы были переданы городу министерством образования Пермского края в рамках проекта «Новая школа». Сейчас материалы уже применяются для обучения детей во всех школах города. Как рассказали сами учителя и школьники, обучение стало более наглядным, формат учебного процесса — более комфортным, а учиться теперь легче. Ранее URA.RU рассказывало, что в Северодонецк из Пермского края был отправлен конвой с гуманитарным грузом для жителей города и военных, находящихся в зоне СВО. Горожанам были отправлены более 300 книг. В министерстве образования Пермского края также поделились планами отправить северодонецким школьникам более 3,7 тысячи учебников. Губернатор региона Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что край будет помогать в восстановлении Северодонецка и его возвращении к мирной жизни всеми средствами. Ранее регион помог починить городу центральное отопление и отправлял пермских учителей и медсестер помогать своим коллегам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школьники из Северодонецка (ЛНР) поблагодарили Пермский край за присланные им учебные материалы. Учебный процесс стал легче и более наглядным, сообщает администрация города в своем telegram-канале. «Большое спасибо жителям Пермского края за все, что они для нас делают. Я люблю историю и собираюсь сдавать ее после окончания школы. С этими учебниками будет проще подготовиться», — рассказывает одна из будущих выпускниц», — приводит слова одной из выпускниц администрация города в telegram-канале. Учебные материалы, в том числе учебники, амперметры, призмы, карты, весы, наборы для проведения опытов и различные таблицы были переданы городу министерством образования Пермского края в рамках проекта «Новая школа». Сейчас материалы уже применяются для обучения детей во всех школах города. Как рассказали сами учителя и школьники, обучение стало более наглядным, формат учебного процесса — более комфортным, а учиться теперь легче. Ранее URA.RU рассказывало, что в Северодонецк из Пермского края был отправлен конвой с гуманитарным грузом для жителей города и военных, находящихся в зоне СВО. Горожанам были отправлены более 300 книг. В министерстве образования Пермского края также поделились планами отправить северодонецким школьникам более 3,7 тысячи учебников. Губернатор региона Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что край будет помогать в восстановлении Северодонецка и его возвращении к мирной жизни всеми средствами. Ранее регион помог починить городу центральное отопление и отправлял пермских учителей и медсестер помогать своим коллегам.