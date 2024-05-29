В Тюмени начался масштабный ремонт теплосетей. Фоторепортаж

В Тюмени на ремонт теплосетей потратят два миллиарда рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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56 объектов будет отремонтировано в этом году
56 объектов будет отремонтировано в этом году Фото:

В Тюмени стартовал масштабный ремонт теплосетей, на который планируют потратить около двух миллиардов рублей. В рамках работ заменят 17 километров сетей и реконструируют две муниципальные котельные, еще порядка пяти километров сетей теплоснабжения построят. Как проходят ремонтные работы — в материале URA.RU.

Ежегодно специалисты проводят замену системы теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному периоду. В этом году УСТЭК заменит 17 км сетей теплоснабжения и реконструирует две муниципальные котельные на улицах Судостроителей и Казаровской.
Ежегодно специалисты проводят замену системы теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному периоду. В этом году УСТЭК заменит 17 км сетей теплоснабжения и реконструирует две муниципальные котельные на улицах Судостроителей и Казаровской.
Фото:
Такая масштабная работа доставила много неудобств местным жителям. Среди них - отключение горячей воды и ограничением движения автомобилей в центре города. Но тюменцев просят относиться с пониманием к временным трудностям.
Такая масштабная работа доставила много неудобств местным жителям. Среди них - отключение горячей воды и ограничением движения автомобилей в центре города. Но тюменцев просят относиться с пониманием к временным трудностям.
Фото:
Часть работ проходит во время опрессовок. На ремонт всех объектов теплоснабжения в этом году планируют потратить около двух миллиардов рублей за счет различных источников финансирования.
Часть работ проходит во время опрессовок. На ремонт всех объектов теплоснабжения в этом году планируют потратить около двух миллиардов рублей за счет различных источников финансирования.
Фото:
Важность ремонтных работ объяснила директор по капитальному строительству и ремонту АО "УСТЭК" Вера Маторыгина. По ее словам, это обеспечит надежное и бесперебойное теплоснабжение в центральной части города.
Важность ремонтных работ объяснила директор по капитальному строительству и ремонту АО "УСТЭК" Вера Маторыгина. По ее словам, это обеспечит надежное и бесперебойное теплоснабжение в центральной части города.
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Приблизительный возраст труб, которые заменяют специалисты, - 15 лет. Они пришли в негодное состояние, поэтому будут переданы в металлолом.
Приблизительный возраст труб, которые заменяют специалисты, - 15 лет. Они пришли в негодное состояние, поэтому будут переданы в металлолом.
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В Тюмени стартовал масштабный ремонт теплосетей, на который планируют потратить около двух миллиардов рублей. В рамках работ заменят 17 километров сетей и реконструируют две муниципальные котельные, еще порядка пяти километров сетей теплоснабжения построят. Как проходят ремонтные работы — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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