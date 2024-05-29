В домах Кургана временно отключат горячую воду

В Кургане временно отключена горячая вода на ряде улиц из-за замены изношенных участков теплосетей. Об этом сообщили в «КГК».
«Для обеспечения надежной работы системы горячего водоснабжения и предотвращения аварийных ситуаций проводятся плановые работы по замене изношенных участков сетей. Приносим извинения за временные неудобства», — отметили в коммунальной службе.
В связи с проведением работ, жители по указанным адресам 30 мая останутся без горячей воды до 16:00 текущего дня:
- Блюхера 6, 22;
- Бурова-Петрова 14;
- Глинки 12, 16, 18, 20А, 24;
- Дзержинского 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38;
- Карельцева 119;
- Криволапова 7, 10, 12, 13А;
- Куйбышева 116А;
- Машиностроителей 4Б;
- Орлова 5, 7;
- Сибирская 58.
Коммунальные службы прилагают все усилия для минимизации времени отключения и обещают восстановить подачу горячей воды в установленные сроки. Ранее на сайте URA.RU сообщалось о плановых отключениях горячей воды в различных регионах. Кроме того, курганцев просят сделать запас воды на 31 мая и 1 июня.
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