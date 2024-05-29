29 мая 2024

В домах Кургана временно отключат горячую воду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане начнут ремонт сетей
В Кургане начнут ремонт сетей Фото:

В Кургане временно отключена горячая вода на ряде улиц из-за замены изношенных участков теплосетей. Об этом сообщили в «КГК».

«Для обеспечения надежной работы системы горячего водоснабжения и предотвращения аварийных ситуаций проводятся плановые работы по замене изношенных участков сетей. Приносим извинения за временные неудобства», — отметили в коммунальной службе.

В связи с проведением работ, жители по указанным адресам 30 мая останутся без горячей воды до 16:00 текущего дня:

  • Блюхера 6, 22;
  • Бурова-Петрова 14;
  • Глинки 12, 16, 18, 20А, 24;
  • Дзержинского 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38;
  • Карельцева 119;
  • Криволапова 7, 10, 12, 13А;
  • Куйбышева 116А;
  • Машиностроителей 4Б;
  • Орлова 5, 7;
  • Сибирская 58.

Коммунальные службы прилагают все усилия для минимизации времени отключения и обещают восстановить подачу горячей воды в установленные сроки. Ранее на сайте URA.RU сообщалось о плановых отключениях горячей воды в различных регионах. Кроме того, курганцев просят сделать запас воды на 31 мая и 1 июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане временно отключена горячая вода на ряде улиц из-за замены изношенных участков теплосетей. Об этом сообщили в «КГК». «Для обеспечения надежной работы системы горячего водоснабжения и предотвращения аварийных ситуаций проводятся плановые работы по замене изношенных участков сетей. Приносим извинения за временные неудобства», — отметили в коммунальной службе. В связи с проведением работ, жители по указанным адресам 30 мая останутся без горячей воды до 16:00 текущего дня: Коммунальные службы прилагают все усилия для минимизации времени отключения и обещают восстановить подачу горячей воды в установленные сроки. Ранее на сайте URA.RU сообщалось о плановых отключениях горячей воды в различных регионах. Кроме того, курганцев просят сделать запас воды на 31 мая и 1 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...