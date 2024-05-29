Курганцам напомнили о необходимости сделать запас воды из-за ремонта «Арбинки»

Жителям Кургана напомнили о необходимости запастись водой из-за предстоящего массового отключения. По данным АО «Водный союз», в городе с 31 мая по 1 июня будут реконструировать Арбинские сооружения.
«Сегодня надо сделать запас воды. В ночь с четверга на пятницу (с 00:00 31 мая) до середины дня субботы (12:00 1 июня) будет остановлена подача воды в город. Это необходимо для продолжения реконструкции ОСВ „Арбинка“, которая ведется при работающих сооружениях», — написано в telegram-канале ведомства. Горожанам советуют делать запас, не дожидаясь вечера, так как при большом разборе (после 18:00) вода может перестать доходить до верхних этажей многоквартирных домов.
Коммунальщики рассказывали, что временное неудобство будет вызвано подключением построенных трубопроводов и проведением ремонта насосной станции на «Арбинке». После возобновления подачи воду с Арбинских сооружений пить можно будет не раньше 4 июня. Именно в этот день будут известны результаты анализа проб.
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