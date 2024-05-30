Все 15 лет спектакль-притча продолжает эволюционировать
На площади 400-летия Тюмени провели юбилейный показ спектакля-притчи «Птицы». Постановку подготовили артисты и режиссеры театра «Мимикрия». Самые яркие моменты притчи о любви и свободе — в фоторепортаже URA.RU.
Спектакль повествует об истинной любви через визуальные метафоры. Большие птицы — большие чувства
По словам авторов спектакля — театра «Мимикрия» — представление подойдет для аудитории всех возрастов
По задумке, «чистыми» могут быть только свободные чувства. Скованные цепями — всегда мрачные и угрюмые
Все 15 лет существования спектакль продолжает «эволюционировать» — меняются актеры, меняются внутренняя логика и атмосфера представления…
…но основные выразительные средства, главная идея о любви и свободе остаются неизменной
Спектакль-притча «Птицы» позволяет зрителям не только смотреть…
…но и стать участниками истории, которую рассказывают актеры
А когда история рассказана, с гигантскими птицами можно сфотографироваться
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