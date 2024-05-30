В Тюмени провели юбилейный показ уличного спектакля-притчи «Птицы»

Все 15 лет спектакль-притча продолжает эволюционировать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На площади 400-летия Тюмени провели юбилейный показ спектакля-притчи «Птицы». Постановку подготовили артисты и режиссеры театра «Мимикрия». Самые яркие моменты притчи о любви и свободе — в фоторепортаже URA.RU.

Спектакль повествует об истинной любви через визуальные метафоры. Большие птицы — большие чувства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По словам авторов спектакля — театра «Мимикрия» — представление подойдет для аудитории всех возрастов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По задумке, «чистыми» могут быть только свободные чувства. Скованные цепями — всегда мрачные и угрюмые Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Все 15 лет существования спектакль продолжает «эволюционировать» — меняются актеры, меняются внутренняя логика и атмосфера представления… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…но основные выразительные средства, главная идея о любви и свободе остаются неизменной Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Спектакль-притча «Птицы» позволяет зрителям не только смотреть… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

…но и стать участниками истории, которую рассказывают актеры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

А когда история рассказана, с гигантскими птицами можно сфотографироваться Фото: Денис Моргунов © URA.RU