В центр Тюмени слетелись гигантские птицы. Фоторепортаж

В Тюмени провели юбилейный показ уличного спектакля-притчи «Птицы»
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Спектакль Птицы, театра Мимикрия. Тюмень, спектакль, уличный театр, театр мимикрия
Все 15 лет спектакль-притча продолжает эволюционировать Фото:

На площади 400-летия Тюмени провели юбилейный показ спектакля-притчи «Птицы». Постановку подготовили артисты и режиссеры театра «Мимикрия». Самые яркие моменты притчи о любви и свободе — в фоторепортаже URA.RU.

Спектакль Птицы, театра Мимикрия. Тюмень
Спектакль повествует об истинной любви через визуальные метафоры. Большие птицы — большие чувства
Фото:
Спектакль Птицы, театра Мимикрия. Тюмень
По словам авторов спектакля — театра «Мимикрия» — представление подойдет для аудитории всех возрастов
Фото:
Спектакль Птицы, театра Мимикрия. Тюмень
По задумке, «чистыми» могут быть только свободные чувства. Скованные цепями — всегда мрачные и угрюмые
Фото:
Спектакль Птицы, театра Мимикрия. Тюмень
Все 15 лет существования спектакль продолжает «эволюционировать» — меняются актеры, меняются внутренняя логика и атмосфера представления…
Фото:
Спектакль Птицы, театра Мимикрия. Тюмень
…но основные выразительные средства, главная идея о любви и свободе остаются неизменной
Фото:
Спектакль Птицы, театра Мимикрия. Тюмень
Спектакль-притча «Птицы» позволяет зрителям не только смотреть…
Фото:
Спектакль Птицы, театра Мимикрия. Тюмень
…но и стать участниками истории, которую рассказывают актеры
Фото:
Спектакль Птицы, театра Мимикрия. Тюмень
А когда история рассказана, с гигантскими птицами можно сфотографироваться
Фото:

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На площади 400-летия Тюмени провели юбилейный показ спектакля-притчи «Птицы». Постановку подготовили артисты и режиссеры театра «Мимикрия». Самые яркие моменты притчи о любви и свободе — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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