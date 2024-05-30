В День защиты детей в Новом Уренгое перекроют главную улицу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада Победы на площади 1905 года. Екатеринбург, полицейские, военные, лента ограждения, срочники
Ленинградский проспект в Новом Уренгое перекроют для проведения праздничных мероприятий Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) с 09:00 до 15:00 1 июня будет перекрыт Ленинградский проспект для всех видов транспортных средств. Это связано с проведением праздничного мероприятия ко Дню защиты детей, сообщили в мэрии города.

«Днем 1 июня, в рамках проведения праздничного мероприятия, с 09:00 до 15:00 движение автотранспорта по проспекту будет закрыто. Также будут закрыты для движения примыкающие к проспекту въезды и выезды из дворов», — написано в telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что измененная схема дорожного движения будет опубликована позже. Также мэрия опубликовала афишу мероприятий, которые пройдут в первый день лета.

В Новом Уренгое в День защиты детей пройдут массовые катания на ледовом катке. Мероприятие начнется 1 июня в 14:00, вход бесплатный.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) с 09:00 до 15:00 1 июня будет перекрыт Ленинградский проспект для всех видов транспортных средств. Это связано с проведением праздничного мероприятия ко Дню защиты детей, сообщили в мэрии города. «Днем 1 июня, в рамках проведения праздничного мероприятия, с 09:00 до 15:00 движение автотранспорта по проспекту будет закрыто. Также будут закрыты для движения примыкающие к проспекту въезды и выезды из дворов», — написано в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что измененная схема дорожного движения будет опубликована позже. Также мэрия опубликовала афишу мероприятий, которые пройдут в первый день лета. В Новом Уренгое в День защиты детей пройдут массовые катания на ледовом катке. Мероприятие начнется 1 июня в 14:00, вход бесплатный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...