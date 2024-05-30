В День защиты детей в Новом Уренгое перекроют главную улицу. Скрин

30 мая 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

Ленинградский проспект в Новом Уренгое перекроют для проведения праздничных мероприятий Фото: Илья Московец © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) с 09:00 до 15:00 1 июня будет перекрыт Ленинградский проспект для всех видов транспортных средств. Это связано с проведением праздничного мероприятия ко Дню защиты детей, сообщили в мэрии города. «Днем 1 июня, в рамках проведения праздничного мероприятия, с 09:00 до 15:00 движение автотранспорта по проспекту будет закрыто. Также будут закрыты для движения примыкающие к проспекту въезды и выезды из дворов», — написано в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что измененная схема дорожного движения будет опубликована позже. Также мэрия опубликовала афишу мероприятий, которые пройдут в первый день лета. В Новом Уренгое в День защиты детей пройдут массовые катания на ледовом катке. Мероприятие начнется 1 июня в 14:00, вход бесплатный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) с 09:00 до 15:00 1 июня будет перекрыт Ленинградский проспект для всех видов транспортных средств. Это связано с проведением праздничного мероприятия ко Дню защиты детей, сообщили в мэрии города. «Днем 1 июня, в рамках проведения праздничного мероприятия, с 09:00 до 15:00 движение автотранспорта по проспекту будет закрыто. Также будут закрыты для движения примыкающие к проспекту въезды и выезды из дворов», — написано в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что измененная схема дорожного движения будет опубликована позже. Также мэрия опубликовала афишу мероприятий, которые пройдут в первый день лета. В Новом Уренгое в День защиты детей пройдут массовые катания на ледовом катке. Мероприятие начнется 1 июня в 14:00, вход бесплатный.