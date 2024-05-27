В ЯНАО летний праздник будут отмечать на катке

Вход на каток для детей будет бесплатным
Массовые катания для детей пройдут на ледовом катке в Новом Уренгое (ЯНАО) в День защиты детей. Об этом сообщили в спортивной школе «Контакт».
«В День защиты детей наш ледовый каток откроет свои двери для всех детей, чтобы они могли насладиться незабываемыми моментами на льду и отлично провести праздник», — говорится на странице МАУ ДО СШ «КОНТАКТ» Новый Уренгой «ВКонтакте». Мероприятие начнется 1 июня в 14:00, вход бесплатный.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО определили самый лучший каток. Им стал каток «Северный лед» в Ноябрьске.
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