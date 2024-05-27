27 мая 2024

В ЯНАО летний праздник будут отмечать на катке

Катание на коньках пройдет в Новом Уренгое в День защиты детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Вход на каток для детей будет бесплатным
Вход на каток для детей будет бесплатным Фото:

Массовые катания для детей пройдут на ледовом катке в Новом Уренгое (ЯНАО) в День защиты детей. Об этом сообщили в спортивной школе «Контакт».

«В День защиты детей наш ледовый каток откроет свои двери для всех детей, чтобы они могли насладиться незабываемыми моментами на льду и отлично провести праздник», — говорится на странице МАУ ДО СШ «КОНТАКТ» Новый Уренгой «ВКонтакте». Мероприятие начнется 1 июня в 14:00, вход бесплатный. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО определили самый лучший каток. Им стал каток «Северный лед» в Ноябрьске. 

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Массовые катания для детей пройдут на ледовом катке в Новом Уренгое (ЯНАО) в День защиты детей. Об этом сообщили в спортивной школе «Контакт». «В День защиты детей наш ледовый каток откроет свои двери для всех детей, чтобы они могли насладиться незабываемыми моментами на льду и отлично провести праздник», — говорится на странице МАУ ДО СШ «КОНТАКТ» Новый Уренгой «ВКонтакте». Мероприятие начнется 1 июня в 14:00, вход бесплатный.  Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО определили самый лучший каток. Им стал каток «Северный лед» в Ноябрьске. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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