Суд арестовал фигуранта дела о махинациях на 500 млн рублей

03 июня 2024 в 05:14 Размер текста - 17 +

Экс-банкир обвиняется в особо крупной растрате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления разорившегося барнаульского Тальменка-банка Олега Семкичева. По версии следствия, перед отзывом лицензии он фальсифицировал кредитные договоры, якобы получивших займы на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщили журналисты. «Ходатайство представителя ГСУ СКР по Москве о заключении под стражу бывшего председателя правления Тальменка-банка Олега Семкичева судья Замоскворецкого суда Юрий Рахматов рассмотрел в заочном режиме», — передает « Коммерсант ». Экс-банкир обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), но задержать и допросить его невозможно из-за того, что он уехал за границу и был объявлен в розыск. Перед отзывом лицензии в 2017 году Семкичев фальсифицировал кредитные договоры почти на 700 жителей Крыма. Они якобы получили займы на сумму более 500 миллионов рублей. В итоге суд решил арестовать его на два месяца с момента задержания. Он стал третьим фигурантом дела об особо крупной растрате. Ранее мера пресечения была избрана бывшим заместителю председателя правления Аркадию Комягинскому и руководителю московского филиала Яне Долматовой. Уточняется, что Семкичева заочно арестовали, так как оставаясь на свободе, он сможет оказывать давление на свидетелей, уничтожить улики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления разорившегося барнаульского Тальменка-банка Олега Семкичева. По версии следствия, перед отзывом лицензии он фальсифицировал кредитные договоры, якобы получивших займы на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщили журналисты. «Ходатайство представителя ГСУ СКР по Москве о заключении под стражу бывшего председателя правления Тальменка-банка Олега Семкичева судья Замоскворецкого суда Юрий Рахматов рассмотрел в заочном режиме», — передает «Коммерсант». Экс-банкир обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), но задержать и допросить его невозможно из-за того, что он уехал за границу и был объявлен в розыск. Перед отзывом лицензии в 2017 году Семкичев фальсифицировал кредитные договоры почти на 700 жителей Крыма. Они якобы получили займы на сумму более 500 миллионов рублей. В итоге суд решил арестовать его на два месяца с момента задержания. Он стал третьим фигурантом дела об особо крупной растрате. Ранее мера пресечения была избрана бывшим заместителю председателя правления Аркадию Комягинскому и руководителю московского филиала Яне Долматовой. Уточняется, что Семкичева заочно арестовали, так как оставаясь на свободе, он сможет оказывать давление на свидетелей, уничтожить улики.