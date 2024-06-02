В Кургане строят промышленный парк, ставший тезкой разваленного в 1990-х завода. Фото

Индустриальный парк «Русич» с сотнями рабочих мест в Кургане откроют в 2025 году

03 июня 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Запуск индустриального парка «Русич» запланирован на 2025 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Запуск индустриального парка «Русич» в Кургане, который строят на месте заброшенного завода ОАО «Русич» (Курганский завод колесных тягачей), обещающего создать сотни новых рабочих мест в регионе, запланирован на 2025 год. Об этом пишет губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Запуск индустриального парка „Русич“ с площадью закрытых помещений более 24 000 кв. м. и крупным промышленным производством на несколько сотен новых рабочих мест будет осуществлен в 2025 году», — пишет Шумков. Сейчас, по его словам, на объекте полным ходом идут работы. Также он прикрепил фото с этапами строительства объекта. Ранее URA.RU сообщали о запуске реконструкции заброшенного завода КЗКТ в Кургане. На месте предприятия «Русич» появится новый индустриальный парк, где создадут новые рабочие места. Шумков сообщал, что в курганских индустриальных парках и предприятиях региона откроют тысячи новых рабочих мест. Запуск индустриального парка «Русич» в Кургане планируется в 2025 году Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)», web.telegram.org Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запуск индустриального парка «Русич» в Кургане, который строят на месте заброшенного завода ОАО «Русич» (Курганский завод колесных тягачей), обещающего создать сотни новых рабочих мест в регионе, запланирован на 2025 год. Об этом пишет губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Запуск индустриального парка „Русич“ с площадью закрытых помещений более 24 000 кв. м. и крупным промышленным производством на несколько сотен новых рабочих мест будет осуществлен в 2025 году», — пишет Шумков. Сейчас, по его словам, на объекте полным ходом идут работы. Также он прикрепил фото с этапами строительства объекта. Ранее URA.RU сообщали о запуске реконструкции заброшенного завода КЗКТ в Кургане. На месте предприятия «Русич» появится новый индустриальный парк, где создадут новые рабочие места. Шумков сообщал, что в курганских индустриальных парках и предприятиях региона откроют тысячи новых рабочих мест.