02 июня 2024
01 июня 2024

В Кургане строят промышленный парк, ставший тезкой разваленного в 1990-х завода. Фото

Индустриальный парк «Русич» с сотнями рабочих мест в Кургане откроют в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Индустриальный парк. Фестиваль. Курган, литейный цех
Запуск индустриального парка «Русич» запланирован на 2025 год Фото:

Запуск индустриального парка «Русич» в Кургане, который строят на месте заброшенного завода ОАО «Русич» (Курганский завод колесных тягачей), обещающего создать сотни новых рабочих мест в регионе, запланирован на 2025 год. Об этом пишет губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Запуск индустриального парка „Русич“ с площадью закрытых помещений более 24 000 кв. м. и крупным промышленным производством на несколько сотен новых рабочих мест будет осуществлен в 2025 году», — пишет Шумков. Сейчас, по его словам, на объекте полным ходом идут работы. Также он прикрепил фото с этапами строительства объекта.

Ранее URA.RU сообщали о запуске реконструкции заброшенного завода КЗКТ в Кургане. На месте предприятия «Русич» появится новый индустриальный парк, где создадут новые рабочие места. Шумков сообщал, что в курганских индустриальных парках и предприятиях региона откроют тысячи новых рабочих мест.

Запуск индустриального парка «Русич» в Кургане планируется в 2025 году
Запуск индустриального парка «Русич» в Кургане планируется в 2025 году

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Запуск индустриального парка «Русич» в Кургане, который строят на месте заброшенного завода ОАО «Русич» (Курганский завод колесных тягачей), обещающего создать сотни новых рабочих мест в регионе, запланирован на 2025 год. Об этом пишет губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Запуск индустриального парка „Русич“ с площадью закрытых помещений более 24 000 кв. м. и крупным промышленным производством на несколько сотен новых рабочих мест будет осуществлен в 2025 году», — пишет Шумков. Сейчас, по его словам, на объекте полным ходом идут работы. Также он прикрепил фото с этапами строительства объекта. Ранее URA.RU сообщали о запуске реконструкции заброшенного завода КЗКТ в Кургане. На месте предприятия «Русич» появится новый индустриальный парк, где создадут новые рабочие места. Шумков сообщал, что в курганских индустриальных парках и предприятиях региона откроют тысячи новых рабочих мест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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