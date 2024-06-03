В Тюмени откроют бассейн под открытым небом

В день открытия также подорожают билеты в термальный комплекс
В Тюмени в аквапарке «ЛетоЛето» 8 июня начнет работать бассейн под открытым небом. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.
«Открытый бассейн с лежаками начнет работать в Тюмени с 8 июня. 300 шезлонгов, 10 индивидуальных лаунж-зон, 100 кресел, 4 качели», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на пресс-службу аквапарка.
Ранее сообщалось, что там также оборудуют зону барбекю. Отмечается, что в день открытия пляжа вырастет и стоимость билетов в термальный комплекс.
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