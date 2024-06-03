03 июня 2024

В Тюмени откроют бассейн под открытым небом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В день открытия также подорожают билеты в термальный комплекс
В день открытия также подорожают билеты в термальный комплекс Фото:

В Тюмени в аквапарке «ЛетоЛето» 8 июня начнет работать бассейн под открытым небом. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.

«Открытый бассейн с лежаками начнет работать в Тюмени с 8 июня. 300 шезлонгов, 10 индивидуальных лаунж-зон, 100 кресел, 4 качели», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на пресс-службу аквапарка.

Ранее сообщалось, что там также оборудуют зону барбекю. Отмечается, что в день открытия пляжа вырастет и стоимость билетов в термальный комплекс. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в аквапарке «ЛетоЛето» 8 июня начнет работать бассейн под открытым небом. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса. «Открытый бассейн с лежаками начнет работать в Тюмени с 8 июня. 300 шезлонгов, 10 индивидуальных лаунж-зон, 100 кресел, 4 качели», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на пресс-службу аквапарка. Ранее сообщалось, что там также оборудуют зону барбекю. Отмечается, что в день открытия пляжа вырастет и стоимость билетов в термальный комплекс. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...