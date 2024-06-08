В Тюмени ребенок выпал из окна седьмого этажа

Мальчик в тяжелом состояние находится в больнице
В Тюмени 8 июня на улице Мельникайте, 132 ребенок выпал из окна. Об этом сообщили в окружном департаменте здравоохранения. По словам очевидцев, он выпал с седьмого этажа.
«Вызов поступил 8 июня в 19:01, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 19:12. Пациент получает всю необходимую помощь в отделении реанимации», — сообщили в областном депздраве. Его состояние оценивается как тяжелое.
По словам очевидцев telegram-канала «, мальчику примерно 3–4 года. Уточняется, что он выпал с седьмого этажа. Как сообщили в депздраве, маленький тюменец находится в приемном отделении ОКБ № 2.
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