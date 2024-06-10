10 июня 2024

Военкор RT Газдиев: ждут огромные перемены после встречи с министром Белоусовым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Белоусов встретился с военкорами
Андрей Белоусов встретился с военкорами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные корреспонденты встретились с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Детали разговора не уточняются, однако военкор RT Мурад Газдиев заявил, что всех ждут «огромные перемены». 

«Мы донесли все, что вы просили. И хорошее, и тем более плохое. Абсолютно все. Нас ждут огромные перемены», — написал Газдиев у себя в Telegram. 

Встречу Белоусова и военкоров подтвердили в Минобороны России. По сообщению ведомства, такие разговоры будут носить регулярный характер. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные корреспонденты встретились с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Детали разговора не уточняются, однако военкор RT Мурад Газдиев заявил, что всех ждут «огромные перемены».  «Мы донесли все, что вы просили. И хорошее, и тем более плохое. Абсолютно все. Нас ждут огромные перемены», — написал Газдиев у себя в Telegram.  Встречу Белоусова и военкоров подтвердили в Минобороны России. По сообщению ведомства, такие разговоры будут носить регулярный характер. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...