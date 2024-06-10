Военкор RT Газдиев: ждут огромные перемены после встречи с министром Белоусовым

Андрей Белоусов встретился с военкорами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные корреспонденты встретились с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Детали разговора не уточняются, однако военкор RT Мурад Газдиев заявил, что всех ждут «огромные перемены».
«Мы донесли все, что вы просили. И хорошее, и тем более плохое. Абсолютно все. Нас ждут огромные перемены», — написал Газдиев у себя в Telegram.
Встречу Белоусова и военкоров подтвердили в Минобороны России. По сообщению ведомства, такие разговоры будут носить регулярный характер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.