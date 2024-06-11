Министерство финансов Свердловской области выявило нарушения бюджетного законодательства в Каменском городском округе, бывший глава которого Сергей Белоусов находится под стражей по делу о взятке. Проблемы были выявлены в приемке и оплате по заключенным контрактам, а также в порядках и условиях расходования средств, следует из результатов проверки, опубликованных на официальном сайте ведомства.
«Установлены нарушения бюджетного законодательства РФ при приемке и оплате результатов исполнения контрактов, порядка и условий расходования средств межбюджетных трансфертов», — говорится в документе. Сообщается, что все нарушения нужно будет исправить новому главе Каменского ГО Алексею Кошкарову. «По итогам контрольного мероприятия проведено совещание с участием главы Каменского городского округа в целях принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений, недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем», — отмечается в документе.
Белоусов был задержан 8 мая. Его обвиняют по двум статьям — незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как ранее сообщало URA.RU, вопросы к Белоусову могли возникнуть из-за сомнительной сделки с тещей.
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