11 июня 2024

В Тюмени прозвучал гимн России. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моор спел гимн России вместе с тысячами тюменцев
Моор спел гимн России вместе с тысячами тюменцев Фото:

В Тюмени на фестивале «Мост Дружбы» прозвучал гимн России. Губернатор Тюменской области Александр Моор, вместе с тысячами тюменцев, подпевали знакомые строчки.

«Все вместе поём гимн нашей страны. В каждой строчке которого — искренняя любовь к Родине», — написал Моор в своем telegram-канале.

Моор записал видеопоздравление с Днем России. В нем он пожелал, чтобы любовь к стране вдохновляла тюменцев на добрые дела и помогала добиться новых успехов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на фестивале «Мост Дружбы» прозвучал гимн России. Губернатор Тюменской области Александр Моор, вместе с тысячами тюменцев, подпевали знакомые строчки. «Все вместе поём гимн нашей страны. В каждой строчке которого — искренняя любовь к Родине», — написал Моор в своем telegram-канале. Моор записал видеопоздравление с Днем России. В нем он пожелал, чтобы любовь к стране вдохновляла тюменцев на добрые дела и помогала добиться новых успехов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...