Моор спел гимн России вместе с тысячами тюменцев
В Тюмени на фестивале «Мост Дружбы» прозвучал гимн России. Губернатор Тюменской области Александр Моор, вместе с тысячами тюменцев, подпевали знакомые строчки.
«Все вместе поём гимн нашей страны. В каждой строчке которого — искренняя любовь к Родине», — написал Моор в своем telegram-канале.
Моор записал видеопоздравление с Днем России. В нем он пожелал, чтобы любовь к стране вдохновляла тюменцев на добрые дела и помогала добиться новых успехов.
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