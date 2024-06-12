12 июня 2024

Курганские трассы из-за жары закроют для некоторых автомобилистов. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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На курганских трассах вводят временное ограничение из-за аномальной жары
На курганских трассах вводят временное ограничение из-за аномальной жары Фото:

На федеральных трассах на территории Курганской области введут временное ограничение для водителей из-за аномально жаркой погоды. Большегрузный транспорт не сможет передвигаться по участкам трассы в определенные часы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Упрдоре «Южный Урал».  

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения приказываю ввести с 12:00, до 18:00 13 июня и с 12:00 до 18:00 14 июня временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Организовать пролив проезжей части, организовать информирование участников движения через радиостанции», — рассказали URA.RU в ведомстве. 

Сообщается, что ограничение коснется следующих участков: 

  • Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск км 12+950 — км 465+331;
  • Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган км 125+421 — км 356+282.

Ранее URA.RU писало, что на федеральной трассе «Иртыш» из Кургана в Тюмень временно запрещали проезд грузовым автомобилям из-за паводка. Для перенаправления грузовых транспортных потоков в объезд территории региона организовали мобильные посты ДПС. Они работали с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 по местному времени.

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На федеральных трассах на территории Курганской области введут временное ограничение для водителей из-за аномально жаркой погоды. Большегрузный транспорт не сможет передвигаться по участкам трассы в определенные часы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Упрдоре «Южный Урал».   «В целях обеспечения безопасности дорожного движения приказываю ввести с 12:00, до 18:00 13 июня и с 12:00 до 18:00 14 июня временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Организовать пролив проезжей части, организовать информирование участников движения через радиостанции», — рассказали URA.RU в ведомстве.  Сообщается, что ограничение коснется следующих участков:  Ранее URA.RU писало, что на федеральной трассе «Иртыш» из Кургана в Тюмень временно запрещали проезд грузовым автомобилям из-за паводка. Для перенаправления грузовых транспортных потоков в объезд территории региона организовали мобильные посты ДПС. Они работали с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 по местному времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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