На федеральных трассах на территории Курганской области введут временное ограничение для водителей из-за аномально жаркой погоды. Большегрузный транспорт не сможет передвигаться по участкам трассы в определенные часы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Упрдоре «Южный Урал».
«В целях обеспечения безопасности дорожного движения приказываю ввести с 12:00, до 18:00 13 июня и с 12:00 до 18:00 14 июня временное ограничение движения для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Организовать пролив проезжей части, организовать информирование участников движения через радиостанции», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Сообщается, что ограничение коснется следующих участков:
- Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск км 12+950 — км 465+331;
- Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган км 125+421 — км 356+282.
Ранее URA.RU писало, что на федеральной трассе «Иртыш» из Кургана в Тюмень временно запрещали проезд грузовым автомобилям из-за паводка. Для перенаправления грузовых транспортных потоков в объезд территории региона организовали мобильные посты ДПС. Они работали с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 по местному времени.
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