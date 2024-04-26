На трассе «Иртыш» из Кургана в Тюмень запретили проезд грузовикам из-за паводка

26 апреля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Грузовикам ограничили движение по федеральной трассе из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На федеральной трассе «Иртыш» из Кургана в Тюмень временно запретили проезд грузовым автомобилям из-за паводка. Об этом сообщает правительство Курганской области со ссылкой на УМВД региона. «В связи паводком владельцем федеральной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к г. Тюмень введено временное ограничение движения грузового транзитного транспорта. ?Это сделано для того, чтобы обеспечить более комфортные условия для жителей и работы специалистов в зонах подтопления, ликвидации последствий половодья», — говорится в сообщении. Для перенаправления грузовых транспортных потоков в объезд территории региона организованы мобильные посты ДПС. Они будут работать с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 по местному времени. Главная задача — исключить движение грузовиков на участке федеральной трассы «Иртыш» в границах Кургана на Омском мосту, который в эксплуатируется в режиме повышенной транспортной нагрузки. Также мобильные посты полиции работают на границе Курганской и Тюменской областей на территории сел Боровлянка в Белозерском округе. Экипажи ДПС несут дежурство на кольцевой развязке в областном центре в направлении «Екатеринбург-Шадринск-Курган», а также на 369 километре на кольцевой развязки в Макушино. В УМВД региона автомобилистов призывают воздержаться от поездок по трассе «Иртыш», проходящей по территории Курганской области, или заранее планировать маршруты объезда. Ранее URA.RU писало, что грузовикам нельзя было проезжать по двум участкам трассы «Иртыш». На подъезде к Ишиму и Тюмени в направлении Курганской области. Запрет из-за паводка действовал с 17 по 23 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На федеральной трассе «Иртыш» из Кургана в Тюмень временно запретили проезд грузовым автомобилям из-за паводка. Об этом сообщает правительство Курганской области со ссылкой на УМВД региона. «В связи паводком владельцем федеральной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к г. Тюмень введено временное ограничение движения грузового транзитного транспорта. ?Это сделано для того, чтобы обеспечить более комфортные условия для жителей и работы специалистов в зонах подтопления, ликвидации последствий половодья», — говорится в сообщении. Для перенаправления грузовых транспортных потоков в объезд территории региона организованы мобильные посты ДПС. Они будут работать с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00 по местному времени. Главная задача — исключить движение грузовиков на участке федеральной трассы «Иртыш» в границах Кургана на Омском мосту, который в эксплуатируется в режиме повышенной транспортной нагрузки. Также мобильные посты полиции работают на границе Курганской и Тюменской областей на территории сел Боровлянка в Белозерском округе. Экипажи ДПС несут дежурство на кольцевой развязке в областном центре в направлении «Екатеринбург-Шадринск-Курган», а также на 369 километре на кольцевой развязки в Макушино. В УМВД региона автомобилистов призывают воздержаться от поездок по трассе «Иртыш», проходящей по территории Курганской области, или заранее планировать маршруты объезда. Ранее URA.RU писало, что грузовикам нельзя было проезжать по двум участкам трассы «Иртыш». На подъезде к Ишиму и Тюмени в направлении Курганской области. Запрет из-за паводка действовал с 17 по 23 апреля.