В Курганской области изменят маршрут крестного хода впервые за 24 года

Традиционный Никольский крестный ход в Курганской области пройдет по сокращенному маршруту впервые за 24 года. Это связано с тем, что во время паводка смыло мост через реку Тобол, ведущий в село Утятское. Об этом сообщает Курганская епархия.
«Традиционный Никольский крестный ход с чудотворной Утятской иконой Святителя Николая, который проводится в Курганской области с 2000 года, в этом году пройдет по сокращенному маршруту. Митрополитом Курганским и Белозерским принято решение совершить только малый крестный ход», — говорится в сообщении.
В епархии отметили, что 6 июля в храме будет совершено всенощное бдение. На следующий день состоится водосвятный молебен, Божественная литургия и малый крестный ход до реки Серебрянки, где совершат молебен святителю Николаю. Также запланировано проведение благотворительного концерта для сбора пожертвований на ремонт утятской церкви.
Ранее URA.RU писало, что из-за разрушенного паводком платного моста курганцы пересели на лодки. Сооружение было короткой дорогой к школе и магазинам для жителей сел Утятское и Нагорское.
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