14 июня 2024

В Курганской области изменят маршрут крестного хода впервые за 24 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход изменят из-за смытого моста
Крестный ход изменят из-за смытого моста Фото:

Традиционный Никольский крестный ход в Курганской области пройдет по сокращенному маршруту впервые за 24 года. Это связано с тем, что во время паводка смыло мост через реку Тобол, ведущий в село Утятское. Об этом сообщает Курганская епархия. 

«Традиционный Никольский крестный ход с чудотворной Утятской иконой Святителя Николая, который проводится в Курганской области с 2000 года, в этом году пройдет по сокращенному маршруту. Митрополитом Курганским и Белозерским принято решение совершить только малый крестный ход», — говорится в сообщении.

В епархии отметили, что 6 июля в храме будет совершено всенощное бдение. На следующий день состоится водосвятный молебен, Божественная литургия и малый крестный ход до реки Серебрянки, где совершат молебен святителю Николаю. Также запланировано проведение благотворительного концерта для сбора пожертвований на ремонт утятской церкви. 

Ранее URA.RU писало, что из-за разрушенного паводком платного моста курганцы пересели на лодки. Сооружение было короткой дорогой к школе и магазинам для жителей сел Утятское и Нагорское. 

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Традиционный Никольский крестный ход в Курганской области пройдет по сокращенному маршруту впервые за 24 года. Это связано с тем, что во время паводка смыло мост через реку Тобол, ведущий в село Утятское. Об этом сообщает Курганская епархия.  «Традиционный Никольский крестный ход с чудотворной Утятской иконой Святителя Николая, который проводится в Курганской области с 2000 года, в этом году пройдет по сокращенному маршруту. Митрополитом Курганским и Белозерским принято решение совершить только малый крестный ход», — говорится в сообщении. В епархии отметили, что 6 июля в храме будет совершено всенощное бдение. На следующий день состоится водосвятный молебен, Божественная литургия и малый крестный ход до реки Серебрянки, где совершат молебен святителю Николаю. Также запланировано проведение благотворительного концерта для сбора пожертвований на ремонт утятской церкви.  Ранее URA.RU писало, что из-за разрушенного паводком платного моста курганцы пересели на лодки. Сооружение было короткой дорогой к школе и магазинам для жителей сел Утятское и Нагорское. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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