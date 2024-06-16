16 июня 2024

В городе ЯНАО на неделю закроют одну из главных улиц. Скрин

В Надыме из-за ремонта водопроводных сетей закроют улицу Зверева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт пройдет с 17 по 23 июня (архивное фото)
Ремонт пройдет с 17 по 23 июня (архивное фото) Фото:

В Надыме (ЯНАО) перекроют улицу Зверева из ремонта на водопроводных сетях. Об этом сообщили в администрации Надымского района. 

«С 17 по 23 июня в связи с выполнением работ по реконструкции (модернизации) магистральных водопроводных сетей ограничено движение по улице Зверева», — рассказали в официальном telegram-канале администрации. Ограничение будет действовать в районе кольцевой развязки. 

Ранее URA.RU рассказывало о масштабных дорожных ремонтных работах в Ямало-Ненецком автономном округе. Какие дороги будут отремонтированы в округе, читайте в материале агентства

Схема ограничения движения по улице Зверева в Надыме
Схема ограничения движения по улице Зверева в Надыме
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Надыме (ЯНАО) перекроют улицу Зверева из ремонта на водопроводных сетях. Об этом сообщили в администрации Надымского района.  «С 17 по 23 июня в связи с выполнением работ по реконструкции (модернизации) магистральных водопроводных сетей ограничено движение по улице Зверева», — рассказали в официальном telegram-канале администрации. Ограничение будет действовать в районе кольцевой развязки.  Ранее URA.RU рассказывало о масштабных дорожных ремонтных работах в Ямало-Ненецком автономном округе. Какие дороги будут отремонтированы в округе, читайте в материале агентства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...