Ремонт пройдет с 17 по 23 июня (архивное фото)
В Надыме (ЯНАО) перекроют улицу Зверева из ремонта на водопроводных сетях. Об этом сообщили в администрации Надымского района.
«С 17 по 23 июня в связи с выполнением работ по реконструкции (модернизации) магистральных водопроводных сетей ограничено движение по улице Зверева», — рассказали в официальном telegram-канале администрации. Ограничение будет действовать в районе кольцевой развязки.
Ранее URA.RU рассказывало о масштабных дорожных ремонтных работах в Ямало-Ненецком автономном округе. Какие дороги будут отремонтированы в округе, читайте в материале агентства.
Схема ограничения движения по улице Зверева в Надыме
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!