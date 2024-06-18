Как 200 человек с дронами и вертолетом искали 10-летнюю девочку, пропавшую под Нижним Тагилом

В поисках 10-летней девочки под Нижним Тагилом приняли участие около 200 человек

18 июня 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Ребенка нашли 18 июня примерно в 13:50 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Невьянске пропала девочка, нуждающаяся в медицинской помощи Под Нижним Тагилом на болоте поисковики нашли 10-летнюю девочку, которая пропала 17 июня. В операции по спасению ребенка работали порядка 200 человек, в числе силовиков, спасателей и волонтеров. К поискам подключали дроны и вертолет, к помощью которого нашли пропавшую. О подробностях поисковых мероприятий в материале URA.RU. Информацию о пропаже девочки дали поисковики из спасательного отряда «Прорыв» вечером 17 июня. Тогда сообщалось, что ребенок нуждается в медицинской помощи. К розыскам присоединились силовики из 17 МО МВД России «Невьянский». Активные поиски начались в ночь на 18 июня. Мероприятия проводились с участием кинологических служб Свердловской и Челябинской областей, сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии, поисково-спасательных отрядов. Утром 18 июня на поиски вылетел вертолет, а также подключили дроны. К тому моменту в операции участвовали около 100 человек. Примерно к 13:50 девочку нашли на болоте под Нижним Тагилом. Источник, близкий к поисковой операции, пояснил URA.RU, что ее забрал вертолет. В операции насчитывалось уже около 200 человек. После эвакуации силовики повезли девочку к больнице Нижнего Тагила, откуда навстречу по трассе ехала бригада скорой помощи. Ребенка передали медикам для определения его состояния здоровья и оказания необходимой помощи. В настоящее время девочка находится в педиатрическом отделении детской горбольницы в состоянии средней тяжести. За ней следят врачи, а также оказывают всю необходимую помощь в полном объеме. Как оказалось, перед исчезновением школьница отдыхала в саду с мамой и дедушкой. Возле сада есть небольшой батут, на котором девочка прыгала с другими детьми. Ее мама отвернулась буквально на несколько секунд и потеряли из виду дочь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Нижним Тагилом на болоте поисковики нашли 10-летнюю девочку, которая пропала 17 июня. В операции по спасению ребенка работали порядка 200 человек, в числе силовиков, спасателей и волонтеров. К поискам подключали дроны и вертолет, к помощью которого нашли пропавшую. О подробностях поисковых мероприятий в материале URA.RU. Информацию о пропаже девочки дали поисковики из спасательного отряда «Прорыв» вечером 17 июня. Тогда сообщалось, что ребенок нуждается в медицинской помощи. К розыскам присоединились силовики из 17 МО МВД России «Невьянский». Активные поиски начались в ночь на 18 июня. Мероприятия проводились с участием кинологических служб Свердловской и Челябинской областей, сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии, поисково-спасательных отрядов. Утром 18 июня на поиски вылетел вертолет, а также подключили дроны. К тому моменту в операции участвовали около 100 человек. Примерно к 13:50 девочку нашли на болоте под Нижним Тагилом. Источник, близкий к поисковой операции, пояснил URA.RU, что ее забрал вертолет. В операции насчитывалось уже около 200 человек. После эвакуации силовики повезли девочку к больнице Нижнего Тагила, откуда навстречу по трассе ехала бригада скорой помощи. Ребенка передали медикам для определения его состояния здоровья и оказания необходимой помощи. В настоящее время девочка находится в педиатрическом отделении детской горбольницы в состоянии средней тяжести. За ней следят врачи, а также оказывают всю необходимую помощь в полном объеме. Как оказалось, перед исчезновением школьница отдыхала в саду с мамой и дедушкой. Возле сада есть небольшой батут, на котором девочка прыгала с другими детьми. Ее мама отвернулась буквально на несколько секунд и потеряли из виду дочь.