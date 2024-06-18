18 июня 2024

В Ноябрьске закроют улицу до конца октября

В Ноябрьске с 20 июня закроют улицу Ленина на ремонт до конца октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Улицу Ленина закроют до конца октября (архивное фото)
Улицу Ленина закроют до конца октября (архивное фото) Фото:

Участок улицы Ленина в Ноябрьске (ЯНАО) закроют на ремонт до конца октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

«В ночь с 19 на 20 июня вводят ограничения движения транспорта от улицы Космонавтов до проспекта Мира. Проезд будет недоступным до конца октября», — рассказали на официальной странице администрации Ноябрьска «ВКонтакте». В связи с этим будут изменены схемы движения автобусов № 1, №8, №9 и №10.

Ранее URA.RU сообщало о капитальным ремонте участка улицы Ленина. Схемы движения автобусов № 1, 2, 2а, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 17 и 28 будут изменены до конца октября.

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Участок улицы Ленина в Ноябрьске (ЯНАО) закроют на ремонт до конца октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.  «В ночь с 19 на 20 июня вводят ограничения движения транспорта от улицы Космонавтов до проспекта Мира. Проезд будет недоступным до конца октября», — рассказали на официальной странице администрации Ноябрьска «ВКонтакте». В связи с этим будут изменены схемы движения автобусов № 1, №8, №9 и №10. Ранее URA.RU сообщало о капитальным ремонте участка улицы Ленина. Схемы движения автобусов № 1, 2, 2а, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 17 и 28 будут изменены до конца октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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