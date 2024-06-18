В Ноябрьске закроют улицу до конца октября

Улицу Ленина закроют до конца октября (архивное фото)
Участок улицы Ленина в Ноябрьске (ЯНАО) закроют на ремонт до конца октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«В ночь с 19 на 20 июня вводят ограничения движения транспорта от улицы Космонавтов до проспекта Мира. Проезд будет недоступным до конца октября», — рассказали на официальной странице администрации Ноябрьска «ВКонтакте». В связи с этим будут изменены схемы движения автобусов № 1, №8, №9 и №10.
Ранее URA.RU сообщало о капитальным ремонте участка улицы Ленина. Схемы движения автобусов № 1, 2, 2а, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 17 и 28 будут изменены до конца октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!