Эротический хоррор, снятый в ХМАО, вышел в онлайн-кинотеатрах

В онлайн-кинотеатрах показали премьеру триллера «Отражение тьмы» режиссера из Казахстана Серика Бейсеу. Площадкой для съемок мистико-эротической картины стал парк «Барсова гора» в ХМАО. Кинолента рассказывает о парах, которые столкнулись с демоном разврата суккубом во время ретрита (времяпровождение, подразумевающее духовные практики, удаление от социума, уединение и саморефлексию).
«В ретрит-центр на отдаленный остров прибывает четыре молодые пары. Все они прибыли сюда, чтобы наладить свои личные отношения. <…> Во время ужина герои знакомятся друг с другом и рассказывают правду о себе и о своих отношениях. Энди и Оливия приехали, чтобы вернуть доверие, которое утратили после измены парня. Айтишник Майкл и этнограф Стейси хотят вернуть близость. Неуверенный в себе кинокритик Ник хочет укрепить связь с Кейт, которую больше привлекают другие мужчины. У полиаморов Хавьера и Джин тоже начались проблемы в отношениях из-за секса с другими партнерами», — говорится в описании сюжета фильма на киноплатформе «Иви».
Герои попадают в лабиринт, где они должны найти своего партнера. На пути персонажи сталкиваются с различными соблазнами от суккуба.
Картина, снятая в парке «Барсова гора» в ХМАО, опубликована в онлайн-кинотеатрах под маркировкой 18+. «Считаю, „Отражение тьмы“ — это один из самых интересных мистических триллеров. Авторы в основу сюжета поставили миф про древнего демона суккуба, который влияет на человека посредством выяснения его похотливых и сексуальных желаний. Было довольно неожиданно и остро, приготовьтесь к реально откровенному и смелому зрелищу. Все-таки это кино именно для взрослых», — написал отзыв пользователь онлайн-платформы.
Природная зона «Барсова гора» не впервые становится местом для вдохновения творцов. Так, например, югорский композитор Сергей Зятьков посвятил парку одноименную мистерию, премьера которой отгремела в Сургуте осенью 2023 года. Музыкально-пластическое произведение рассказывает о ритуальном путешествии древних сибирских народов.
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