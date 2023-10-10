В ХМАО овациями встретили музыкальную мистерию «Барсова гора». Видео

11 октября 2023 в 22:04 Размер текста - 17 +

Югорчане устроили овации сургутским артистам Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Сургуте зрители встретили бурными аплодисментами премьеру музыкально-пластической мистерии «Барсова гора» о «ритуальном» путешествии древних сибирских народов. Проект презентовали в рамках XI Международного фестиваля искусств «60 параллель», передает с места событий корреспондент URA.RU.



«Сургутяне в предвкушении наблюдали за происходящим на сцене, их увлекла не только мистическая музыка, но и визуальное сопровождение картины. Зрителей также впечатлила развязка сюжета мистерии, а сама музыка вызвала у них различные ассоциации», — сообщает журналист агентства.



Урочище Барсова гора — это один из природно-архитектурных памятников ХМАО, который славится в культуре народа ханты как священное место. Музыку для мистерии написал композитор из Сургута Сергей Зятьков, вдохновившись идеей директора сургутской филармонии Якова Черняка. «Многие жители Сургута не знают, что такое Барсова гора. В этой точке, как в перекрестке разных культур, было много движений. Мистерия — это фантазия, пластическое представление на духовную тему с магией музыки, в центре сюжета которой — герой, у которого есть несколько душ», — рассказал композитор.



Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО устроили овации для Тюменского филармонического оркестра. Областной коллектив выступил под руководством легендарного дирижера Юрия Медняка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте зрители встретили бурными аплодисментами премьеру музыкально-пластической мистерии «Барсова гора» о «ритуальном» путешествии древних сибирских народов. Проект презентовали в рамках XI Международного фестиваля искусств «60 параллель», передает с места событий корреспондент URA.RU. «Сургутяне в предвкушении наблюдали за происходящим на сцене, их увлекла не только мистическая музыка, но и визуальное сопровождение картины. Зрителей также впечатлила развязка сюжета мистерии, а сама музыка вызвала у них различные ассоциации», — сообщает журналист агентства. Урочище Барсова гора — это один из природно-архитектурных памятников ХМАО, который славится в культуре народа ханты как священное место. Музыку для мистерии написал композитор из Сургута Сергей Зятьков, вдохновившись идеей директора сургутской филармонии Якова Черняка. «Многие жители Сургута не знают, что такое Барсова гора. В этой точке, как в перекрестке разных культур, было много движений. Мистерия — это фантазия, пластическое представление на духовную тему с магией музыки, в центре сюжета которой — герой, у которого есть несколько душ», — рассказал композитор. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО устроили овации для Тюменского филармонического оркестра. Областной коллектив выступил под руководством легендарного дирижера Юрия Медняка.