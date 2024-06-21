В тюменской деревне выявили очаг бешенства

Карантин введут на ближайшие два километра от очага инфекции
В Тюменской области в деревне Слободской с 21 июня введут карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.
«Установить карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Омутинский район, деревня Слободская, дом 7», — говорится в проекте постановления властей. Там нашли животное, зараженное опасной инфекцией.
Ограничения введут и на близлежащей к очагу территории. Радиус — два километра. Карантин планируют установить с 21 июня.
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