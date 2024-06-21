В тюменской деревне выявили очаг бешенства

В деревне Слободской в Тюменской области введут карантин по бешенству
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Карантин введут на ближайшие два километра от очага инфекции
Карантин введут на ближайшие два километра от очага инфекции Фото:

В Тюменской области в деревне Слободской с 21 июня введут карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.

«Установить карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Омутинский район, деревня Слободская, дом 7», — говорится в проекте постановления властей. Там нашли животное, зараженное опасной инфекцией.

Ограничения введут и на близлежащей к очагу территории. Радиус — два километра. Карантин планируют установить с 21 июня.

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В Тюменской области в деревне Слободской с 21 июня введут карантин по бешенству. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии. «Установить карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Омутинский район, деревня Слободская, дом 7», — говорится в проекте постановления властей. Там нашли животное, зараженное опасной инфекцией. Ограничения введут и на близлежащей к очагу территории. Радиус — два километра. Карантин планируют установить с 21 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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