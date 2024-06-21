В ГИБДД раскрыли, сколько детей погибло в ДТП под Тюменью

В ДТП в Тюменской области за первую половину 2024 года погибло два ребенка
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В авариях под Тюменью за полгода погибло два ребенка
В авариях под Тюменью за полгода погибло два ребенка Фото:

В Тюменской области с начала 2024 года в ДТП погибло двое детей. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник управления Госавтоинспекции по региону Андрей Миллер.

«С участием детей в Тюменской области произошло 222 ДТП, в них погибли двое детей. Ранены — 232 ребенка в возрасте до 16 лет», — сообщили в ведомстве.

За аналогичный период прошлого года в области погиб один ребенок. Ранены были 235 детей.

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В Тюменской области с начала 2024 года в ДТП погибло двое детей. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник управления Госавтоинспекции по региону Андрей Миллер. «С участием детей в Тюменской области произошло 222 ДТП, в них погибли двое детей. Ранены — 232 ребенка в возрасте до 16 лет», — сообщили в ведомстве. За аналогичный период прошлого года в области погиб один ребенок. Ранены были 235 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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