В ГИБДД раскрыли, сколько детей погибло в ДТП под Тюменью

В авариях под Тюменью за полгода погибло два ребенка
В Тюменской области с начала 2024 года в ДТП погибло двое детей. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник управления Госавтоинспекции по региону Андрей Миллер.
«С участием детей в Тюменской области произошло 222 ДТП, в них погибли двое детей. Ранены — 232 ребенка в возрасте до 16 лет», — сообщили в ведомстве.
За аналогичный период прошлого года в области погиб один ребенок. Ранены были 235 детей.
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