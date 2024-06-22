Ставки по кредитам и свидания в СИЗО: какие законы подписал Путин

Путин ввел мораторий на взыскание долгов с предприятий новых регионов РФ

22 июня 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин упростил блокировку сайтов-«зеркал» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заключенные в СИЗО получат право на длительные свидания. Создается специальная экономическая зона для Белгородской, Брянской и Курской областей. Ограничиваются плавающие ставки по кредитам и вводится мораторий на взыскание долгов с госпредприятий новых регионов. Какие законы подписал президент РФ Владимир Путин 22 июня — в материале URA.RU. Мораторий на взыскание долгов с госпредприятий новых регионов До 2026 года с госпредприятий в новых регионах прекращается принудительное взыскание денег. Это касается только тех обязательств, которые были установлены до вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Все исполнительные производства, которые были возбуждены, прекращаются до 1 января 2026 года. После этой даты они будут возобновлены. Экономическая зона для Белгородской, Брянской и Курской областей Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) с 1 июля будет распространен на некоторые территории Брянской, Курской и Белгородской областей. СЭЗ создается для помощи предпринимателям. Теперь в трех регионах будут пониженные налоги и страховые взносы. Также там появится свободная таможенная зона. Чтобы воспользоваться льготами, физлица и юрлица должны получить статус участника СЭЗ. Для этого надо зарегистрироваться на этих территориях либо иметь там филиал. Если договор расторгается из-за нарушений, то бывший участник СЭЗ должен отплатить штраф. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях такой режим действует с 24 июня 2023 года. Ограничение плавающих ставок по кредитам С 1 сентября будут ограничены плавающие ставки по кредитам и займам. Теперь они будут действовать только в двух случаях. Кредит выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат. В таком случае ставка может измениться максимум на треть. Кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату. Ограничения ставки не прописаны. Еще закон ограничивает размер изменения плавающих ставок по кредитам для микропредприятий. Она может измениться максимум на треть, но не более чем на 4%. При этом кредитор должен заранее уведомить об этом. Если компания повысила ставку, то микропредприятия и граждане могут потребовать увеличения срока возврата кредита. Однако он не должен превышать четырех лет. Это делается для того, чтобы ограничить риски. Нововведения, прописанные в законе, не коснутся компаний, которые работают на важных правительству отраслях. Заключенные в СИЗО смогут проводить длительные свидания Длительные свидания с родственниками теперь разрешены для заключенных в СИЗО. Под это не попадают встречи с защитником и нотариусом, с ними человек может созвониться или провести короткое свидание. До этого заключенные в СИЗО были лишены права на длительные свидания. Закон вступает в силу через полгода. Блокировка сайтов-«зеркал» Путин подписал закон, по которому работа по блокировке копий ранее заблокированных сайтов (сайтов-«зеркал») упрощается. Ранее процедура выгладила так: информация о найденном «зеркале» сначала поступала в Минцифры; ведомство в течение суток принимало решение; затем оно отправлялось в Роскомнадзор, который и блокировал сайт. Сейчас же процедура упрощается. Все полномочия по ней передаются Роскомнадзору Семья участников СВО сможет оформить прописку военного Ранее, чтобы участник спецоперации сменил прописку, ему нужно было непосредственно присутствовать при подаче заявления. Однако не всегда военные могли этого сделать. Поэтому Путин подписал закон, согласно которому, прописку сможет оформить семья участника СВО. Это норма пригодится, когда боец находится на длительном лечении или в командировке. Кадетские корпуса передаются Минобороны РФ В ведение Минобороны РФ передаются казачьи и морские кадетские корпуса. Ранее порядок их организации и образовательная программа формировались Минпросвещения. Закон устраняет этот пробел. Фермеры станут сельскими туристами Путин подписал закон, по которому фермеры могут оказывать услуги в сфере сельского туризма. Также им разрешено размещать туристов в гостевых домах. Таким образом для сельского хозяйства открываются новые возможности в ведение бизнеса и создания рабочих мест. Закон вступит через 10 дней со дня официального опубликования. Запрещена приватизация имущества религиозного назначения Глава РФ подписал закон, запрещающий приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Законопроект был разработан по предложению Русской православной церкви. Закон вступает в силу с момента публикации и аннулирует все сделки по приватизации религиозных объектов, заключенные после 14 декабря 2010 года, когда был принят федеральный закон о передаче религиозных объектов в собственность религиозным организациям. Таким образом религиозное имущество будет защищено от внешнего посягательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заключенные в СИЗО получат право на длительные свидания. Создается специальная экономическая зона для Белгородской, Брянской и Курской областей. Ограничиваются плавающие ставки по кредитам и вводится мораторий на взыскание долгов с госпредприятий новых регионов. Какие законы подписал президент РФ Владимир Путин 22 июня — в материале URA.RU. До 2026 года с госпредприятий в новых регионах прекращается принудительное взыскание денег. Это касается только тех обязательств, которые были установлены до вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Все исполнительные производства, которые были возбуждены, прекращаются до 1 января 2026 года. После этой даты они будут возобновлены. Режим свободной экономической зоны (СЭЗ) с 1 июля будет распространен на некоторые территории Брянской, Курской и Белгородской областей. СЭЗ создается для помощи предпринимателям. Теперь в трех регионах будут пониженные налоги и страховые взносы. Также там появится свободная таможенная зона. Чтобы воспользоваться льготами, физлица и юрлица должны получить статус участника СЭЗ. Для этого надо зарегистрироваться на этих территориях либо иметь там филиал. Если договор расторгается из-за нарушений, то бывший участник СЭЗ должен отплатить штраф. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях такой режим действует с 24 июня 2023 года. С 1 сентября будут ограничены плавающие ставки по кредитам и займам. Теперь они будут действовать только в двух случаях. Кредит выдан на срок не более 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат. В таком случае ставка может измениться максимум на треть. Кредит выдан на сумму, превышающую в 200 раз среднемесячную зарплату. Ограничения ставки не прописаны. Еще закон ограничивает размер изменения плавающих ставок по кредитам для микропредприятий. Она может измениться максимум на треть, но не более чем на 4%. При этом кредитор должен заранее уведомить об этом. Если компания повысила ставку, то микропредприятия и граждане могут потребовать увеличения срока возврата кредита. Однако он не должен превышать четырех лет. Это делается для того, чтобы ограничить риски. Нововведения, прописанные в законе, не коснутся компаний, которые работают на важных правительству отраслях. Длительные свидания с родственниками теперь разрешены для заключенных в СИЗО. Под это не попадают встречи с защитником и нотариусом, с ними человек может созвониться или провести короткое свидание. До этого заключенные в СИЗО были лишены права на длительные свидания. Закон вступает в силу через полгода. Путин подписал закон, по которому работа по блокировке копий ранее заблокированных сайтов (сайтов-«зеркал») упрощается. Ранее процедура выгладила так: информация о найденном «зеркале» сначала поступала в Минцифры; ведомство в течение суток принимало решение; затем оно отправлялось в Роскомнадзор, который и блокировал сайт. Сейчас же процедура упрощается. Все полномочия по ней передаются Роскомнадзору Ранее, чтобы участник спецоперации сменил прописку, ему нужно было непосредственно присутствовать при подаче заявления. Однако не всегда военные могли этого сделать. Поэтому Путин подписал закон, согласно которому, прописку сможет оформить семья участника СВО. Это норма пригодится, когда боец находится на длительном лечении или в командировке. В ведение Минобороны РФ передаются казачьи и морские кадетские корпуса. Ранее порядок их организации и образовательная программа формировались Минпросвещения. Закон устраняет этот пробел. Путин подписал закон, по которому фермеры могут оказывать услуги в сфере сельского туризма. Также им разрешено размещать туристов в гостевых домах. Таким образом для сельского хозяйства открываются новые возможности в ведение бизнеса и создания рабочих мест. Закон вступит через 10 дней со дня официального опубликования. Глава РФ подписал закон, запрещающий приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Законопроект был разработан по предложению Русской православной церкви. Закон вступает в силу с момента публикации и аннулирует все сделки по приватизации религиозных объектов, заключенные после 14 декабря 2010 года, когда был принят федеральный закон о передаче религиозных объектов в собственность религиозным организациям. Таким образом религиозное имущество будет защищено от внешнего посягательства.