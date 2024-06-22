Путин разрешил длительные свидания в СИЗО

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Осужденные теперь имеют право на длительные свидания в СИЗО
Осужденные теперь имеют право на длительные свидания в СИЗО Фото:

Заключенные в СИЗО теперь могут проводить длительные свидания с родственниками. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«Устанавливается право для осужденных в СИЗО на длительные свидания с родственниками и иными лицами за исключением встреч с защитником и нотариусом», — говорится в тексте документа, который подписал Владимир Путин. Закон опубликован на сайте правовых актов. Он вступит в силу через полгода.

До этого лица, которые находились в следственном изоляторе, были лишены длительных свиданий с родственниками. Это также касалось и тех, что был переведен в СИЗО для участия в судебных разбирательствах.

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Заключенные в СИЗО теперь могут проводить длительные свидания с родственниками. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин. «Устанавливается право для осужденных в СИЗО на длительные свидания с родственниками и иными лицами за исключением встреч с защитником и нотариусом», — говорится в тексте документа, который подписал Владимир Путин. Закон опубликован на сайте правовых актов. Он вступит в силу через полгода. До этого лица, которые находились в следственном изоляторе, были лишены длительных свиданий с родственниками. Это также касалось и тех, что был переведен в СИЗО для участия в судебных разбирательствах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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