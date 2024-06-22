Путин расширил права членов семей бойцов СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает членам семей участников Великой Отечественной войны право оформлять их регистрацию по месту жительства по доверенности. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«Такие заявления и документы могут быть поданы представителем гражданина, имеющим нотариально удостоверенную доверенность», — говорится в документе. Таким образом, изменения позволят членам семей участников СВО, а также другим категориям граждан, в том числе находящимся на длительном лечении или в командировках, оформлять регистрацию без личного присутствия.
Ранее партия «Единая Россия» сообщила, что рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий освобождение поручителей погибших или тяжело раненых участников спецоперации от обязательств по кредитам. Первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что страна обязана взять на себя долги и заботу о семьях бойцов, которые отдали долг Родине, передает «Национальная служба новостей».
Кроме того, Госдума приняла на пленарном заседании закон о запрете в течение года увольнять вдов участников СВО. Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что исключением станут ситуации, связанные с повторным вступлением в брак или неоднократными грубыми нарушениями трудовой дисциплины, сообщает RT.
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