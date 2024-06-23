РБК: нападавшие в Дагестане связаны с террористической организацией

Напавшие в Дагестане на православные храмы, синагогу и пост ДПС могут быть причастны к участию в международных террористических организациях. Об этом сообщили в правоохранительных органах Дагестана.
«Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — заявили правоохранители. Информацию передает РБК.
Источник отметил, что акции нападений были спланированы заранее. Также есть связь в том, что нападение на священника произошло во время Святой Троицы.
Кроме того, источник добавил, что несколько преступников числятся в базах МВД, согласно этому они имеют связи в ваххабитских кругах. Также все они являются жителями Дагестана. В ближайшее время в регион вылетят сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.
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