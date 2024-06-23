РБК: нападавшие в Дагестане связаны с террористической организацией

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В Дагестане неизвестные, устроившие нападения, могут быть причастны к террористическим организациям, заявили правоохранители Фото:
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Напавшие в Дагестане на православные храмы, синагогу и пост ДПС могут быть причастны к участию в международных террористических организациях. Об этом сообщили в правоохранительных органах Дагестана.

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«Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — заявили правоохранители. Информацию передает РБК.

Источник отметил, что акции нападений были спланированы заранее. Также есть связь в том, что нападение на священника произошло во время Святой Троицы.

Кроме того, источник добавил, что несколько преступников числятся в базах МВД, согласно этому они имеют связи в ваххабитских кругах. Также все они являются жителями Дагестана. В ближайшее время в регион вылетят сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.

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Напавшие в Дагестане на православные храмы, синагогу и пост ДПС могут быть причастны к участию в международных террористических организациях. Об этом сообщили в правоохранительных органах Дагестана. «Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — заявили правоохранители. Информацию передает РБК. Источник отметил, что акции нападений были спланированы заранее. Также есть связь в том, что нападение на священника произошло во время Святой Троицы. Кроме того, источник добавил, что несколько преступников числятся в базах МВД, согласно этому они имеют связи в ваххабитских кругах. Также все они являются жителями Дагестана. В ближайшее время в регион вылетят сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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