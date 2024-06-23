РБК: нападавшие в Дагестане связаны с террористической организацией

23 июня 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

В Дагестане неизвестные, устроившие нападения, могут быть причастны к террористическим организациям, заявили правоохранители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Дербенте, Абхазии и Махачкале прошли перестрелки, есть погибшие Напавшие в Дагестане на православные храмы, синагогу и пост ДПС могут быть причастны к участию в международных террористических организациях. Об этом сообщили в правоохранительных органах Дагестана. Новость по теме Неизвестные напали на храм и растреляли полицейских в Дагестане: что известно к этому часу «Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — заявили правоохранители. Информацию передает РБК. Источник отметил, что акции нападений были спланированы заранее. Также есть связь в том, что нападение на священника произошло во время Святой Троицы. Кроме того, источник добавил, что несколько преступников числятся в базах МВД, согласно этому они имеют связи в ваххабитских кругах. Также все они являются жителями Дагестана. В ближайшее время в регион вылетят сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Напавшие в Дагестане на православные храмы, синагогу и пост ДПС могут быть причастны к участию в международных террористических организациях. Об этом сообщили в правоохранительных органах Дагестана. «Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — заявили правоохранители. Информацию передает РБК. Источник отметил, что акции нападений были спланированы заранее. Также есть связь в том, что нападение на священника произошло во время Святой Троицы. Кроме того, источник добавил, что несколько преступников числятся в базах МВД, согласно этому они имеют связи в ваххабитских кругах. Также все они являются жителями Дагестана. В ближайшее время в регион вылетят сотрудники Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ.