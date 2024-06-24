Вдова шансонье Михаила Круга Ирина даст концерты в ЯНАО

Певица Ирина Круг, являющаяся вдовой российского шансонье Михаила Круга, приедет в ЯНАО с концертами. Сначала она посетит Ноябрьск, а после Салехард. Информация об этом размещена на сайте артистки.
«Ближайшие концерты Ирины Круг. Ноябрьск — 29 сентября 2024, 19:00 — МБОУ "СОК "Зенит". Салехард — 2 октября 2024, 19:00 — "Ямальская филармония", — следует из гастрольного тура певицы.
Круг споет как давние хиты, так и новый сингл. В ЯНАО она также привезет своего сына Александра.
С 2002 года певица стала вдовой после смерти ее мужа — легендарного шансонье Михаила Круга. Недавно артистка заявила, что ищет новую любовь и отца для своего сына. Она отметила, что из-за популярности к ней трудно подойти для знакомства.
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