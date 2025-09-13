Явка избирателей в некоторых районах ЯНАО превысила 50% во второй день

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второй день голосования завершился в ЯНАО
Второй день голосования завершился в ЯНАО Фото:
новость из сюжета
Выборы в ЯНАО в 2025 году

В ЯНАО завершился второй день голосования по выборам депутатов в окружное Законодательное собрание и муниципальные думы. Явка избирателей в некоторых районах по итогу на 15:00 13 сентября превысила 50%.

«По явке избирателей лидирует Шурышкарский район, где проголосовало уже 58% избирателей. Ниже всех показатели в Лабытнанги — менее 30% и Ноябрьске — 30%. Средняя явка избирателей по округу — 35,2%», — сообщил зампред Избиркома ЯНАО Игорь Горелик, на брифинге, где присутствовал корреспондент URA.RU.

Явка избирателей в ЯНАО на 15:00 13 сентября:

  • Шурышкарский район — 58,03%;
  • Ямальский район — 54,02%;
  • Тазовский район — 50,06%;
  • Красноселькупский район — 49,11%;
  • Приуральский район — 48,66%;
  • Салехард — 40,65%;
  • Пуровский район — 40,21%;
  • Губкинский — 37,46%;
  • Надымский район — 32,36%;
  • Муравленко — 30,7%;
  • Новый Уренгой — 30,23%;
  • Ноябрьск — 30%;
  • Лабытнанги — 29,67%.

Важное событие проходит в Лабытнанги и Приуральском районе, где выбирают думу объединенного муниципалитета. Глава города Марина Трескова призвала жителей голосовать активнее.

По заявлению Горелика, голосование проходит без нарушений. Избирательные участки открылись в 8:00 и закрылись в 20:00, то есть в установленное законом время. Третий и завершающий день голосования пройдет 14 сентября. О самых интересных событиях второго дня голосования URA.RU провело текстовую трансляцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО завершился второй день голосования по выборам депутатов в окружное Законодательное собрание и муниципальные думы. Явка избирателей в некоторых районах по итогу на 15:00 13 сентября превысила 50%. «По явке избирателей лидирует Шурышкарский район, где проголосовало уже 58% избирателей. Ниже всех показатели в Лабытнанги — менее 30% и Ноябрьске — 30%. Средняя явка избирателей по округу — 35,2%», — сообщил зампред Избиркома ЯНАО Игорь Горелик, на брифинге, где присутствовал корреспондент URA.RU. Явка избирателей в ЯНАО на 15:00 13 сентября: Важное событие проходит в Лабытнанги и Приуральском районе, где выбирают думу объединенного муниципалитета. Глава города Марина Трескова призвала жителей голосовать активнее. По заявлению Горелика, голосование проходит без нарушений. Избирательные участки открылись в 8:00 и закрылись в 20:00, то есть в установленное законом время. Третий и завершающий день голосования пройдет 14 сентября. О самых интересных событиях второго дня голосования URA.RU провело текстовую трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...