Явка избирателей в некоторых районах ЯНАО превысила 50% во второй день

В ЯНАО завершился второй день голосования по выборам депутатов в окружное Законодательное собрание и муниципальные думы. Явка избирателей в некоторых районах по итогу на 15:00 13 сентября превысила 50%.
«По явке избирателей лидирует Шурышкарский район, где проголосовало уже 58% избирателей. Ниже всех показатели в Лабытнанги — менее 30% и Ноябрьске — 30%. Средняя явка избирателей по округу — 35,2%», — сообщил зампред Избиркома ЯНАО Игорь Горелик, на брифинге, где присутствовал корреспондент URA.RU.
Явка избирателей в ЯНАО на 15:00 13 сентября:
- Шурышкарский район — 58,03%;
- Ямальский район — 54,02%;
- Тазовский район — 50,06%;
- Красноселькупский район — 49,11%;
- Приуральский район — 48,66%;
- Салехард — 40,65%;
- Пуровский район — 40,21%;
- Губкинский — 37,46%;
- Надымский район — 32,36%;
- Муравленко — 30,7%;
- Новый Уренгой — 30,23%;
- Ноябрьск — 30%;
- Лабытнанги — 29,67%.
Важное событие проходит в Лабытнанги и Приуральском районе, где выбирают думу объединенного муниципалитета. Глава города Марина Трескова призвала жителей голосовать активнее.
По заявлению Горелика, голосование проходит без нарушений. Избирательные участки открылись в 8:00 и закрылись в 20:00, то есть в установленное законом время. Третий и завершающий день голосования пройдет 14 сентября. О самых интересных событиях второго дня голосования URA.RU провело текстовую трансляцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!