В полицию Махачкалы поступали сообщения о вооруженном человеке: главное к этому часу

В ночь с 25 на 26 июня поступали сообщения о том, что в Махачкале (Дагестан) неизвестные открыли огонь по полицейским. По информации местных жителей, были оцеплены улицы, также был введен план «Перехват». Позже информацию опровергли в МВД республики. URA.RU приводит главное об инциденте к этому часу.
Сообщения о стрельбе в Махачкале
Сообщалось, что в Махачкале в ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Как рассказывали местные жители, полицейские занимали позиции, а Университетская площадь была перекрыта.
Позже поступили сообщения о том, что был введен план «Перехват». Один из сотрудников ППС якобы увидел подозрительный автомобиль с сидящими внутри мужчинами, которые открыли огонь по полицейскому и скрылись. Как писал RT, в Махачкале начали останавливать и досматривать автомобили.
МВД опровергло информацию о стрельбе
В МВД Дагестана опровергли информацию о стрельбе в центре Махачкалы. Сотрудники полиции проверяли сообщения о вооруженном человеке на территории Университетской площади. По сигналу очевидца были направлены наряды силовиков, в региональном ведомстве подчеркнули, что нарушений общественного порядка нет. О недостоверности информации заявили и в мэрии города.
Что происходит на Университетской площади
Корреспондент РИА Новости сообщает, что обстановка на Университетской площади спокойная. Там усилены меры безопасности, силовики патрулируют улицы. Оцепление на площади было снято, а полицейские дежурят на прилегающих улицах.
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