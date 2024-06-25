25 июня 2024

В полицию Махачкалы поступали сообщения о вооруженном человеке: главное к этому часу

В Махачкале местные жители сообщали о стрельбе
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, полиция, конвой, мвд россии
Сообщения о стрельбе в Махачкале поступали в полицию Фото:

В ночь с 25 на 26 июня поступали сообщения о том, что в Махачкале (Дагестан) неизвестные открыли огонь по полицейским. По информации местных жителей, были оцеплены улицы, также был введен план «Перехват». Позже информацию опровергли в МВД республики. URA.RU приводит главное об инциденте к этому часу.

Сообщения о стрельбе в Махачкале

Сообщалось, что в Махачкале в ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Как рассказывали местные жители, полицейские занимали позиции, а Университетская площадь была перекрыта.

Позже поступили сообщения о том, что был введен план «Перехват». Один из сотрудников ППС якобы увидел подозрительный автомобиль с сидящими внутри мужчинами, которые открыли огонь по полицейскому и скрылись. Как писал RT, в Махачкале начали останавливать и досматривать автомобили.

Клипарт. Оружие. Челябинск
Сообщения о стрельбе поступали от источников и местных жителей
Фото:

МВД опровергло информацию о стрельбе

В МВД Дагестана опровергли информацию о стрельбе в центре Махачкалы. Сотрудники полиции проверяли сообщения о вооруженном человеке на территории Университетской площади. По сигналу очевидца были направлены наряды силовиков, в региональном ведомстве подчеркнули, что нарушений общественного порядка нет. О недостоверности информации заявили и в мэрии города.

Что происходит на Университетской площади

Корреспондент РИА Новости сообщает, что обстановка на Университетской площади спокойная. Там усилены меры безопасности, силовики патрулируют улицы. Оцепление на площади было снято, а полицейские дежурят на прилегающих улицах.

Свердловские зарисовки. Екатеринбург
Сотрудники полиции патрулируют площадь и прилегающие к ней улицы (архивное фото)
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В ночь с 25 на 26 июня поступали сообщения о том, что в Махачкале (Дагестан) неизвестные открыли огонь по полицейским. По информации местных жителей, были оцеплены улицы, также был введен план «Перехват». Позже информацию опровергли в МВД республики. URA.RU приводит главное об инциденте к этому часу. Сообщалось, что в Махачкале в ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Как рассказывали местные жители, полицейские занимали позиции, а Университетская площадь была перекрыта. Позже поступили сообщения о том, что был введен план «Перехват». Один из сотрудников ППС якобы увидел подозрительный автомобиль с сидящими внутри мужчинами, которые открыли огонь по полицейскому и скрылись. Как писал RT, в Махачкале начали останавливать и досматривать автомобили. В МВД Дагестана опровергли информацию о стрельбе в центре Махачкалы. Сотрудники полиции проверяли сообщения о вооруженном человеке на территории Университетской площади. По сигналу очевидца были направлены наряды силовиков, в региональном ведомстве подчеркнули, что нарушений общественного порядка нет. О недостоверности информации заявили и в мэрии города. Корреспондент РИА Новости сообщает, что обстановка на Университетской площади спокойная. Там усилены меры безопасности, силовики патрулируют улицы. Оцепление на площади было снято, а полицейские дежурят на прилегающих улицах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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