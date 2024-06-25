В полицию Махачкалы поступали сообщения о вооруженном человеке: главное к этому часу

В Махачкале местные жители сообщали о стрельбе

26 июня 2024 в 02:41 Размер текста - 17 +

Сообщения о стрельбе в Махачкале поступали в полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ночь с 25 на 26 июня поступали сообщения о том, что в Махачкале (Дагестан) неизвестные открыли огонь по полицейским. По информации местных жителей, были оцеплены улицы, также был введен план «Перехват». Позже информацию опровергли в МВД республики. URA.RU приводит главное об инциденте к этому часу. Сообщения о стрельбе в Махачкале Сообщалось, что в Махачкале в ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Как рассказывали местные жители, полицейские занимали позиции, а Университетская площадь была перекрыта. Позже поступили сообщения о том, что был введен план «Перехват». Один из сотрудников ППС якобы увидел подозрительный автомобиль с сидящими внутри мужчинами, которые открыли огонь по полицейскому и скрылись. Как писал RT, в Махачкале начали останавливать и досматривать автомобили. Сообщения о стрельбе поступали от источников и местных жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU МВД опровергло информацию о стрельбе В МВД Дагестана опровергли информацию о стрельбе в центре Махачкалы. Сотрудники полиции проверяли сообщения о вооруженном человеке на территории Университетской площади. По сигналу очевидца были направлены наряды силовиков, в региональном ведомстве подчеркнули, что нарушений общественного порядка нет. О недостоверности информации заявили и в мэрии города. Что происходит на Университетской площади Корреспондент РИА Новости сообщает, что обстановка на Университетской площади спокойная. Там усилены меры безопасности, силовики патрулируют улицы. Оцепление на площади было снято, а полицейские дежурят на прилегающих улицах. Сотрудники полиции патрулируют площадь и прилегающие к ней улицы (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь с 25 на 26 июня поступали сообщения о том, что в Махачкале (Дагестан) неизвестные открыли огонь по полицейским. По информации местных жителей, были оцеплены улицы, также был введен план «Перехват». Позже информацию опровергли в МВД республики. URA.RU приводит главное об инциденте к этому часу. Сообщалось, что в Махачкале в ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Как рассказывали местные жители, полицейские занимали позиции, а Университетская площадь была перекрыта. Позже поступили сообщения о том, что был введен план «Перехват». Один из сотрудников ППС якобы увидел подозрительный автомобиль с сидящими внутри мужчинами, которые открыли огонь по полицейскому и скрылись. Как писал RT, в Махачкале начали останавливать и досматривать автомобили. В МВД Дагестана опровергли информацию о стрельбе в центре Махачкалы. Сотрудники полиции проверяли сообщения о вооруженном человеке на территории Университетской площади. По сигналу очевидца были направлены наряды силовиков, в региональном ведомстве подчеркнули, что нарушений общественного порядка нет. О недостоверности информации заявили и в мэрии города. Корреспондент РИА Новости сообщает, что обстановка на Университетской площади спокойная. Там усилены меры безопасности, силовики патрулируют улицы. Оцепление на площади было снято, а полицейские дежурят на прилегающих улицах.